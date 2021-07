Rasmussen: - En vild, vild dag

Slovenerne var i fokus på godt og ondt, da Tourens længste etape udviklede sig til et festfyrværkeri fra start til slut

LE CREUSOT (Ekstra Bladet): En slovener vandt, en slovener tabte og en slovener, som styrer showet. Det var Touren i en nøddeskal fredag, da løbets længste etape viste sig at producere cykelløb i verdensklasse.

Matej Mohoric vandt etapen efter 80 kilometers soloridt, mens forhåndsfavoritten Primoz Roglic viste sig så medtaget af sit styrt i mandags, at han blev dagens store taber og nu er uden mulighed for at gøre sig gældende i den samlede stilling.

Og så blev den forsvarende vinder Tadej Pogacar og ikke mindst hans UAE-hold alvorligt udfordret på etape, da 29 stærke ryttere skød af sted i udbrud og satte UAE på hårdt arbejde.

Ingen trussel

Pogacar har dog stadig løbet under kontrol, vurderer Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen:

- Det blev en vild, vild dag med fantastisk cykelløb, hvor UAE fik sat stolen for døren. Men Pogacar er stadig min favorit. Han er nummer fem i klassementet, men ingen kan i alvor tro på, at nogen i top fire kan udgøre nogen trussel, siger Rasmussen.

- Den nærmeste virkelige rival må være Richard Carapaz, som stadig er over halvandet minut efter Pogacar.

Tronskifte

På storholdet Jumbo-Visma, som altså mistede alt håb om at vinde løbet med Roglic, stikker Wout van Aert og den danske debutant Jonas Vingegaard nu ud. Rasmussen ville ikke tøve et sekund med at give anførerbindet til den unge nordjyde.

- Han har gang på gang vist, at han besidder enestående evner i bjergene, og onsdag demonstrerede han sine kvaliteter på enkeltstarten, hvor han slog Van Aert, siger Rasmussen.

- Vingegaard må være manden, der skal satses på i det her løb på Jumbo-Visma, siger Rasmussen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rasmussens top

Etapen som helhed. Den bød på alle de ingredienser, som skaber fedt cykelløb. En mand skilte sig ud, nemlig Matej Mohoric, som bare leverede en monsterpræstation og blev en fortjent etapevinder.

Rasmussens flop

På bunden finder vi en anden slovener. Primoz Roglic smed fire minutter på etapen og er reelt ude af klassementet. Han er nu ni minutter efter Mathieu van der Poel i den gule trøje. Et tronskifte er på vej på Jumbo-Visma. Spørgsmålet er, om den nye kaptajn hedder Wout van Aert eller Jonas Vingegaard.