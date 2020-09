Rasmussen: Fandeme smukt

PARIS (Ekstra Bladet): Med nationalmelodien gjaldende ud over Paris sluttede Tour de France på besynderligste vis søndag, idet ingen sang med på La Marseillaise på den prægtige boulevard.

Frygten for coronavirussen, som undervejs truede med helt at aflyse løbet, ryddede næsten boulevarden for mennesker. Der var nok alt i alt nogle tusinde på den 2,2 kilometer lange bid af ‘champsen’, som hvert år bruges til Tour-finalen, men de synede af absolut ingenting.

Alligevel endte det hele i en smuk forestilling, hvor verdensmester Mads Pedersen som lovet kørte for sejren og kun blev slået af årets bedste sprinter, irske Sam Bennett i den grønne trøje.

- Det er altid specielt at køre ind på Champs Élysées og vide, at man har gennemført Tour de France. Det er ligegyldigt, om man kommer først eller sidst over stregen, sagde Michael Rasmussen.

- Men det var fandeme decideret smukt at se Bennett tage sejren og understrege, at det ikke er tilfældigt, at han kørte i grønt.

Bennett blev ført frem til sejr af verdens måske bedste leadout-man, Michael Mørkøv, og dermed sikrede Deceuninck-Quick-Step-holdet sig sin tredje etapesejr i årets Tour.

- Endnu en gang gør Quick-Step det, Quick-Step gør bedst: Vinder cykelløb. Sam Bennett i den grønne trøje tog sejren i spurternes spurt og understregede, at det er fuldt fortjent, at han kører ind i Paris i grønt, sagde Michael Rasmussen.

Sam Bennett var hurtigst på dagens etape til Paris. Foto: Christophe Petit Tesson/Reuters

Rasmussens top:

Den grønne trøje. Sam Bennett vinder på Champs Élysées, og så bliver det ikke større for en sprinter. Det er årets spurt for de hurtige i feltet - især i et år som i år, hvor de intet har at gøre ved VM på grund af rutens beskaffenhed.

Det var flot at se den grønne trøje vinde sådan en sejr - lidt ondt gør det dog, at det var vores verdensmester Mads Pedersen, han slog på stregen. Opgøret mellem de to mestre gjorde dog det hele til en stor oplevelse.

Mads Pedersen i snak med Pogacar inden han senere kørte en flot 2. plads på etapen. Foto: Ritzau Scanpix/Kenzo Tribouillard

Rasmussens flop:

At se smukke Champs Élysées nærmest mennesketom. Der var flere tungt bevæbnede politifolk, end der var tilskuere på boulevarden. Det skyldes naturligvis restriktioner på grund af coronavirussen, og det er sikkert ganske fornuftigt, men for ryttere, der har været her før, må det have været en særdeles fesen omgang at køre rundt i Paris’ centrum uden at blive tiljublet af masserne, som det sig hør og bør på sidste etape af Tour de France.

