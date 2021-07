TARBES (Ekstra Bladet): Den gule trøje og hans nærmeste rivaler i tæt opgør på kongeetapen i verdens største cykelløb. Ingen cykelfan kan bede om mere. Onsdag blev det hele serveret med en dansk debutant i en hovedrolle, og udfaldet blev det bedst tænkelige set med danske briller.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) er nummer to i Tour de France, og det opnåede han i kraft af den is, han åbenbart har i maven. Han blev nær smidt af, da Richard Carapaz (Ineos) angreb i den absolutte finale, men han sled sig tilbage og sluttede etapen som nummer to efter urørlige Tadej Pogacar (UAE).

- Lige så kedeligt, som det hele begyndte, lige så spændende endte det. De første 100 kilometer truede med at gøre etapen til en fesen omgang, men det lavede løbets tre bedste ryttere om på, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelsportskommentator.

- Hvis det ender sådan, at nummer et, to og tre på kongeetapen også er nummer et, to og tre i Paris så er alt, som det skal være.

- Jonas Vingegaard leverer i den grad varen. Og han gør det alene, for hans hold er bare ikke i en position, hvor det kan tage en ledende rolle i løbet, siger Rasmussen.

Oppe mod overmagt

Vingegaard indgik et samarbejde med Pogacar, da det stod klart, at løbets nummer to før etapen, colombianeren Rigoberto Uran (EF), var i vanskeligheder. De to kørte af sted med Carapaz, som hang på og spillede død, for så at angribe til sidst.

- Havde Jonas haft bare det mindste overskud, så havde han selvfølgelig selv angrebet, men det var der ikke antydning af. Men det er også lige meget, for han kører hjem og bliver nummer to, siger Michael Rasmussen.

- Han gør det helt rigtige ved at tage del i føringsarbejdet, da Uran røg af. Jonas vidste, at han var oppe mod overmagten i form af Pogacar, så hans bedste mulighed var at samarbejde, siger Rasmussen.

- Og så skal Jonas være glad for, at Carapaz overvurderede sig selv og angreb for tidligt. Havde han angrebet 300 meter senere, ville han med sit uhyggelige antrit have taget mange sekunder på Vingegaard, siger Michael Rasmussen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dagens top

Tadej Pogacar. Han ville vinde etapen, og det viste han fra etapens start. Holdet kontrollerede fra start til slut og havde snor i de franske lykkeriddere ude foran, som drømte om at brillere på den franske nationaldag. Han kan ikke køre fra Vingegaard og Carapaz, men det er tydeligt, at det er ham, der dikterer farten. Det var UAE over hele linjen på denne etape med stærk kørsel af Majka, McNulty, Bjerg, Formolo. En flot og yderst fortjent sejr. At verdens bedste etapeløbsrytter vinder Tourens kongeetape iført den gule trøje er verdensklasse. Det er sådan, det skal være.

Dagens flop

Pierre Latour. Jeg ved ikke, hvad han havde gang i derude, men det virkede nærmest, som om han lå og angreb sig selv på næstsidste bjerg. Der går lang tid imellem, at man oplever noget så tosset. Han vandt allerhøjest nogle sekunders ekstra tv-tid. Fidusbamsen var allerede uddelt til andre franskmænd længere fremme, så jeg må tro, at han lå der og spurtede op ad bjerget til ære for sin mor og far derhjemme.