Rasmussen: - Jeg lignede en, der sad på toilettet

Manager-ekspertens råd: Den helt oplagte mulighed (+)

PIERREFITTE-NESTELAS (Ekstra Bladet): Sammenligningen er nærliggende – men alligevel fjern.

Senest en dansk bjergrytter lå til at gå på podiet i Tour de France, gik det helt galt.

Det var i 2005, da Michael Rasmussen på tredjepladsen begav sig ud på de 55 km i og omkring Saint-Étienne.

To styrt og flere cykelskift senere rullede han over målstregen på en 77.-plads med et stort tidstab til de nærmeste konkurrenter.

Det betød, at Rasmussen raslede ned på en samlet 7.-plads.

Kan det så også ske lørdag for Jonas Vingegaard?

Næppe, mener Michael Rasmussen selv.

- Vi kommer ikke til at se en version af Jonas Vingegaard, der minder om Michael Rasmussen version 2005. Selvom det er hans livs enkeltstart, hvor han skal forsvare en samlet andenplads, siger Ekstra Bladets Tour-kommentator.

Det ser han flere årsager til.

Først og fremmest var Rasmussens 2005-præstation med til at kickstarte den udvikling på Rabobank, der i dag fortsætter på holdet, der nu hedder Jumbo-Visma, påpeger Rasmussen.

Han opsummerer holdets og sin egen forberedelse til enkeltstarten dengang som:

- Ikke en skid.

- Det var megadårlig forberedelse. Jeg trænede aldrig på enkeltstartscykel. Hverken jeg eller holdet havde brugt energi på at arbejde med aerodynamik. Vi fik en enkeltstartscykel og en fantomdragt. Og så var det bare afsted.

- Det var en øjenåbner for både holdet og for cykelsponsor Colnago.

- Året efter var alle mand på cykelbane for at teste grej og forskellige positioner, forklarer Rasmussen, der roser både holdets cykler fra Cervélo og Vingegaards position på cyklen.

Men han ser også en anden og meget afgørende forskel på sin præstation i 2005 og så det, Vingegaard står over for i dag.

- Jeg lå nummer tre, og jeg havde verdens stærkeste mand – tidligere verdensmester – bag mig (Jan Ulrich, red.). Det var et stort pres.

- Vingegaard har en bjergrytter fra Ecuador bag sig (Richard Carapaz, red.). En mand, han allerede har slået ved flere lejligheder.

- Skal man endelig sammenligne med noget, så må det være min enkeltstart fra 2007. Der havde jeg trænet på cyklen. Jeg kom for at køre klassement. Og jeg havde gennemkørt ruten inden, forklarer Rasmussen, der i 2007 forsvarede sin gule trøje ved at blive nummer 11.

- Jo bedre forberedt, man er på en opgave, jo mere tryg er man også ved den. Og derfor kan man fjerne nervøsiteten for at løse den.

- Jonas har al mulig grund til at være 100 procent tryg. Han har kørt en sindssygt flot første enkeltstart, og han har overtaget i forhold til dem, han konkurrerer imod om andenpladsen. Og så har han noget af feltets bedste grej at køre på.

- Det er svært at se, at det kan gå galt, lyder vurderingen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Bryn Lennon/Getty Images

Rasmussen 2005

- Jeg lignede en, der sad på toilettet. Det ser ubehageligt ud og er direkte smertefuldt at se på.

- Man kan sammenligne det med, at hvis man forsøger at løse andengradsligninger uden at have prøvet det før, så lykkes man nok ikke med det.

Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

Vingegaard 2021

- Når man ser på Jonas Vingegaard, kan man se, at det er noget, han kan lide. Det er en mand, der har øvet sig hjemmefra.

- Se bare aerodynamikken i positionen. Man kan se, at det går stærkt. Han føler sig godt tilpas på cyklen.

Tour-bjergkonge blev kvinde - læs mere her (+)