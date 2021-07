LE GRAND BORNAND (Ekstra Bladet): Årets Tour de France producerer fremragende cykelløb på etape efter etape, og det var også tilfældet på den første bjergetape i Alperne, hvor fænomenet Tadej Pogacar satte tingene på plads - fuldstændigt som forudset af Ekstra Bladets ekspertkommentator, Michael Rasmussen.

- Lørdag laver han grovsortering i favoritfeltet på Col de Romme for så at gøre arbejdet færdigt på Col de la Colombière, skrev Rasmussen i sin klumme i Ekstra Bladet.

Han vandt ikke etapen, men han gjorde i den grad arbejdet færdigt, for Tour de France er afgjort nu, vurderer Rasmussen.

- Pogacar er bare i en klasse for sig, og det demonstrerede han på fornem vis på vejen til Le Grand Bornand, siger Michael Rasmussen.

- Løbet er afgjort. Pogacar vinder løbet, og efter ham er alt åbent. Jonas Vingegaard er nummer fem i den samlede stilling, og den placering kan han udmærket forbedre til en podieplads, når løbet slutter i Paris.

- Det var en dag, da feltet blev presset helt i bund, men Vingegaard holdt sig inde i topkampen. Det er der, spændingen skal søges fra nu af, siger Michael Rasmussen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rasmussens top

Tadej Pogacar, naturligvis. Han udraderer fuldstændig et helt Tour de France-felt, og han vidste på forhånd, at han har stjernegode ben. Det var derfor, han sad og smilede i feltet fredag, selv om han på et tidspunkt var seks minutter efter Wout van Aert. Lørdag blev enhver tvivl om holdets styrke fejet af bordet.

Rasmussens flop

Firebanden Primoz Roglic, Geraint Thomas, Mark Cavendish og Chris Froome, som hurtigt sakkede hjælpeløst bagud og nærmede sig tidsgrænsen. På mirakuløs vis lykkedes det de fire stjerneryttere at få møvet sig op i gruppettoen og tilsyneladende slæbe sig over stregen i tide til atter søndag at blive uhjælpeligt sat i bjergene.