Rasmussen: - Nu hænger Giroen i en tynd tråd

Giro d'Italia 2020 er udskudt. Sådan lyder overskriften på en pressemeddelelse fra arrangøren RCS Sport, som røg ud til alverdens medier fredag eftermiddag.

Løbets første etaper skulle have været afviklet i Ungarn med start 9. maj, men situationen i landet tillader ikke, at et så gigantisk arrangement som en af cyklingens Grand Tours bliver afviklet i landet på grund af coronavirussens hærgen.

Hvad der ikke står klart i pressemeddelelsen er, hvad der skal ske i stedet. RCS Sport erklærer sig opsat på at lade Giro d'Italia begynde i Ungarn 'på et senere tidspunkt', men om det bliver i 2020, er uvist.

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, føler sig sikker på, at meddelelsen blot er en forløber for en aflysning af hele løbet i år.

- Nu hænger Giroen i en tynd tråd, for de formuleringer, som er brugt af RCS Sport, er for mig at se blot udtryk for sædvanlig italiensk tøven, siger Michael Rasmussen, som har boet i landet i adskillige år, og som stadig har nær tilknytning til især Norditalien, hvor hans søn bor, og hvor han selv er bygherre på et lejlighedskompleks ved Gardasøen.

- Med vanlig sans for uklarhed forsøger RCS Sport at holde en dør åben for, at løbet på mirakuløs vis kan blive afviklet i år, selv om Italien er fuldstændigt lukket ned, siger Rasmussen.

Michael Rasmussen levner ikke RCS Sport mange chancer for at kunne skyde Giro d'Italia i gang i år. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix

Pressemeddelelsen fra RCS Sport efterlader tre muligheder, hvor den første er, at løbet begynder senere i Ungarn og fortsætter i Italien ad den fastlagte rute. Det vil dog betyde, at løbet vil kollidere med andre cykelløb, som afvikles som optakt til Tour de France, nemlig Critérium du Dauphiné og Schweiz Rundt.

Mulighed nummer to er, at de ungarske etaper aflyses, og at løbet afkortes og først begynder 12. maj i Monreale. Ungarn må så blive vært for Giro-starten om nogle år.

Denne løsning anser Michael Rasmussen for at være usandsynlig, for kan man ikke afvikle løbet i Ungarn, så er der slet ingen mulighed for at gøre det i Italien, som er hårdere ramt af coronavirussen.

Sidste mulighed, som Rasmussen ser det, er helt at aflyse løbet, og det er, hvad han tror vil ske.

- Jeg har lige talt med min byggeleder i Italien, og han fortæller, at byggeriet nu må stoppes, fordi der simpelt hen ikke er nogle, der kan levere byggematerialer. Sådan er det hele vejen rundt: Hele landet er nærmest gået i stå, siger Michael Rasmussen.

- At tro, at et enormt cykelløb skulle kunne afvikles der om under to måneder, er urealistisk.

- Bliver løbet aflyst, så vil det være den hidtil største konsekvens af coronasmitten i cykelsporten, og det vil trække dybe spor. Giroen er et nationalt symbol i Italien lige som Flandern Rundt er det i Belgien og Paris-Roubaix er det i Frankrig.

- På de kanter er det som at aflyse juleaften - bortset fra, at folk nok bedre kan leve med aflysning af julen, siger Michael Rasmussen.

RCS Sport meddeler, at organisationen tidligst 3. april vil tage beslutning om, hvornår løbet skydes i gang.

