Rasmussen om nye regler: Gør nu ikke folk dummere end de er

Amerikaneren Dick Fosbury regnes i dag for at være en af de atleter, der har haft størst indflydelse på atletikken. Svenskeren Jan Boklöv vil for altid blive husket i skihop, og amerikaneren Bill Koch huskes som en pioner, der satte en revolution i gang i langrend.

Sloveneren Matej Mohoric får næppe en tilsvarende plads i historien, for hans innovative bidrag til cykelsporten - den ultra-aerodynamiske nedkørselsposition ‘super tuck’ - er blevet forbudt af sikkerhedshensyn af den internationale cykleunion, UCI.

Var det samme sket for Fosbury, Boklöv og Koch ville vi i dag stadig skulle se højdespringere benytte den kluntede væltespringsteknik, mens skihop var strandet i 1980’erne og den eksplosive skøjteteknik i langrend aldrig havde vist os atleternes fulde formåen.

UCI har regler for alt, og der er ikke nogen, der skal bryde sig om at være alt for opfindsomme. Det er for eksempel derfor, at unionens kontrollanter render rundt med målebånd før etapestarterne i Touren for at sikre, at rytternes sokker ikke er for lange.

Og nu skal det så være forbudt at krybe sammen på cyklen for at mindske luftmodstanden på nedkørslerne. Det er alt for farligt, mener man. Det bliver også forbudt for rytterne at hvile med albuerne på styret på de lange seje træk på lige vej. Det er også alt for farligt, har UCI besluttet.

Det er malplaceret overformynderi. Det er i sig selv farligt at køre ned fra toppen af et bjerg med 90-100 km/t. på en cykel med smalle dæk, så mon ikke man bare skulle overlade det til den enkelte at bestemme, hvordan de vil håndtere deres cykel?

De er dygtige ryttere, og jeg kender ikke til eksempler på, at ryttere er kommet galt af sted på grund af de teknikker, som UCI nu forbyder.

Det samme UCI, som tillader livsfarlige etapeafslutninger med umarkerede vejbump og indsnævringer netop der, hvor sejrssultne, adrenalinpumpede ryttere hamrer mod mål med 70 km/t. Det har vi senest set i denne uge i Tour de la Provence.

Michael Rasmussen er Ekstra Bladets faste cykelsportskommentator og har som sådan dækket Tour de France hvert år siden 2015. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Sammenslutningen af professionelle ryttere med præsident Gianni Bugno i spidsen bifalder forbuddet med den begrundelse, at professionelle ryttere skal være forbilleder. Det er simpelt hen bare for dumt. Det er rent ud sagt latterligt.

De skal ikke være forbilleder. De har ikke bedt om at være det. De er bare udstyret med et afsindigt talent for at køre hurtigt på cykel, og det talent udnytter de til det yderste i håb om at komme først. Det er ikke altid kønt og forbilledligt, men det er det, cykelsport handler om.

Dristighed, opfindsomhed, mod, vilje. Det er det, der skaber mindeværdige cykelløb. Det betyder ikke, at alle, der sidder og kigger på, næste morgen med dødsforagt vil køre ned ad en bjergside sammenkrøbet på overrøret med 100 km/t. for at hente morgenbrød ved bageren.

Selvfølgelig gør de ikke det. Lad være med at gøre folk dummere, end de er. De er i stand til at skelne mellem det, topprofessionelle cykelryttere med mange års erfaring kaster sig ud i, og det, de selv kan og skal præstere.

Der er jo heller ingen, der begynder at sniffe kokain og smadre deres guitar, fordi de hører et fedt rockband i radioen. Men hvad så med børnene? Tja, det er ikke de professionelle, der har lært dem at have ringeklokke og reflekser på deres cykel, så mon ikke, de også forstår, at der er forskel? Det tror jeg.

Jeg er ret stor tilhænger af det frie valg. At begrænse den opfindsomhed, som ryttere lægger for dagen, strider fuldstændigt imod sportens natur. Man kan sige, at ‘super tuck’ ikke er den mest yndefulde position, men hvis det skal se godt ud, så burde man forbyde Chris Froome at køre på cykel.

Det ser heller ikke nødvendigvis kønt ud, når ryttere vakler gennem Arenberg-skoven indsmurt i mudder under Paris-Roubaix - et løb, som i øvrigt også er farligt at køre. Ingen vil forbyde det af den grund.

Listen over ting i elitesport, som man ikke gør i det virkelige liv, er uendelig. Sådan er det. Det er derfor, folk gider se på det.

- Det er et sygt system!

'Det var simpelthen årets genistreg!'

- En strakt langemand lige i ansigtet på Riis og Seier

- Der er ingen, der kan tage over

- Fiaskoen er fuldendt!