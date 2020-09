Rasmussen: 'Pinlig brøler'

PRIVAS (Ekstra Bladet): Reglen er simpel: Ingen må modtage forplejning efter 20 kilometer-mærket. Opgaven var simpel: Stå klar med vandflasker i god tid inden 20 kilometer-mærket.

Alligevel lykkedes det onsdag en soigneur fra Deceuninck-Quick-Step at lange en flaske ud til Julian Alaphilippe i den gule trøje 17 kilometer fra mål. Det kostede den franske cykeldarling en tidsstraf på 20 sekunder, og han mistede dermed trøjen, som han næppe får igen i dette års Tour.

Man kan dunke soigneuren i hovedet som dagens store klovn, men han er ikke alene om det. Alaphilippe ved jo nok, hvor langt der er til mål, og det gør de også bagude i servicevognen.

Og frem for alt: Hvorfor i alverden skal de til at rode med vandflasker så tæt på mål på en gabende kedsommelig etape, hvor absolut intet er sket? De havde oceaner af tid til at forberede finalen, så det virker tåbeligt at gøre det på et så kritisk tidspunkt.

Tour-boss Christian Prudhomme fra ASO bliver spurgt til episoden med Julian Alaphilippe, der mistede den gule trøje. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nogle vil mene, at det er en hård straf at miste den gule trøje, fordi man vil have en tår vand lidt for langt inde i den forbudte zone. Man kan altid diskutere, om det er en god eller dårlig regel. Om den er rimelig eller ej.

Men det er nu engang reglen, og indtil den bliver lavet om, er det den, man kører efter uanset farven på ens tøj. Det er værd at huske, at også Movistar brød reglen på etapen og fik en rytter sat tilbage med 20 sekunder.

Jeg glæder mig over at se den internationale cykleunion, UCI, håndhæve reglerne, selv om det går ud over en fransk stjernerytter i den gule trøje i verdens største cykelløb. Det vidner om upartiskhed, hvilket er i alles interesse.

Havde tingene flasket sig anderledes for Alaphilippe, kunne han have forsvaret den gule trøje frem til det store bjergslag på Grand Colombier på 15. etape. Nu mister han trøjen tidligt, og jeg tvivler stærkt på, at han får den igen i år.

Der må sidde nogen i Quick-Step-lejren med røde ører, men der er ikke andet at gøre end at lægge sig fladt ned og erkende, at holdet bare fuckede det hele op på en kedelig onsdag.

Var den dunk så vigtig, Julian? Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Ingen vinder Touren på en uge

'De bliver næsten ikke til at holde ud og høre på'

'Komisk og amatøragtigt'

Kom nu på banen, Prudhomme!