Rasmussen sikker: Det er mit dopingudstyr

De gulnede sagsakter fra retssagen om den berygtede Humanplasma-klinik giver ikke noget klart billede af det dopingapparatur, som Michael Rasmussen, bjergkongen Bernhard Kohl og andre benyttede til bloddoping fra 2006 og frem.

Serienummeret på apparatet træder dog tydeligt frem i de ti år gamle dokumenter. Nummeret afslører, at det efterhånden gamle udstyr er identisk med det, som en stribe atleter har benyttet i den aktuelle sag om bloddoping i Østrig.

Det har Rasmussen fået bekræftet af den tidligere sportsagent Stefan Matschiner, som fra 2005 drev blodbanken Humanplasma og faciliterede bloddoping for en stribe atleter, herunder Rasmussen og Kohl.

Blandt andre cykelrytterne Stefan Denifl og Georg Preidler samt skiløberen Max Hauke har i denne omgang indrømmet bloddoping. Lægen Mark Schmidt står centralt i sagen som manden med ekspertisen og udstyret. Udstyr, som altså ifølge Matschiner er Michael Rasmussens gamle apparatur.

Billede fra den ti år gamle sag om blodbanken Humanplasma. Foto: Michael Rasmussen.

Det drejer sig om en blodcentrifuge af mærket ACP 2015 Heamonetics, som kan udskille de iltbærende røde blodlegemer fra tappet blod, og en Alyx Baxter-maskine, som kan forberede blodet til dybfrysning.

- Det er snart ti år siden, at sagen blev oprullet, og den her oplysning spoler tiden ti år tilbage. Det samme kan man sige om det biologiske pas, siger Michael Rasmussen.

- Jeg benyttede apparaterne gennem flere år, og ser man på mine blodværdier fra 2006 og 2007, så lå de i et område, hvor ingen kunne mistænke mig for at være dopet.

- Kørte jeg i feltet i dag og leverede de samme blodværdier som dengang, ville jeg formentlig ikke engang havne i gruppen af atleter, som antidopingmyndighederne målrettet gik efter. Det ville kun være min hastighed på cyklen, der ville vække mistanke. Ikke mit biologiske pas.

Stefan Denifl skrev sidste år kontrakt med World Tour-holdet CCC, man han annullerede kontrakten inden sæsonstart ’af personlige årsager’. Intet i den bloddopede rytters biologiske pas antydede, at han var dopet, har CCC-manager Jim Ochowicz fastslået.

Den kendsgerning fastslår til gengæld, at det biologiske pas ikke virker, siger Rasmussen, som lørdag i en klumme i Ekstra Bladet gjorde netop det synspunkt gældende.

Da Rasmussen benyttede udstyret frem fra 2006 og frem, skete det med hjælpe fra Matschiner. De har de seneste dage genopfrisket gamle minder, og har altså fået bekræftet, at deres gamle udstyr stadig fungerer. Serienumrene har Matschiner angiveligt fået matchet via politiets efterforskere i den aktuelle sag.

Udstyret, som dengang havde en værdi på cirka 750.000 kroner, blev beslaglagt, da Humanplasma-skandalen rullede i 2009. Rasmussen gik fri, da ingen beviser knyttede ham til sagen, mens Matschiner blev idømt fængselsstraf.

Han fik siden udstyret udleveret og overdrog det til lægen Mark Schmidt. Det har Matschiner forklaret til både Rasmussen og det østrigske nyhedssite nachrichten.at. Også dopingjægeren Hajo Seppelt fra den tyske tv-station ARD har fået Matschiners ord for, at udstyret blev overdraget til Mark Schmidt.

- Jeg har ikke bevis for, at der er tale om det samme udstyr, men det er temmelig sandsynligt, at det er tilfældet, siger Hajo Seppelt til Ekstra Bladet.

- Jeg vil anse det for at være endog højst sandsynligt, at der er tale om det samme udstyr. Hvis ikke, så findes der i den aktuelle sag to sæt udstyr, og det tvivler jeg på, at der gør, idet udstyret er temmelig kostbart, siger Seppelt.

Mark Schmidt installerede øjensynligt udstyret i sin klinik i Erfurt, hvor det så nu atter er blevet beslaglagt i en dopingsag. En sag, der kun synes at vokse.

40 blodposer forsynet med kodenavne er beslaglagt i Schmidts klinik, og myndighederne er nu i færd med via dna at identificere de personer, der har deponeret blod.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Stefan Matschiner, men han afviste på grund af travlhed at kommentere sagen mandag.

