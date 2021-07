Rasmussen skuffet: Ingen danskere - igen

QUILLAN (Ekstra Bladet): En benhård start på etapen med udskillelse af det afgørende udbrud helt henne omkring 85 km-mærket understregede, at et væld af Tour-ryttere havde sat kryds ud for 14. etape til Quillan i roadbook’en.

Fem mand kørte af sted tidligt og holdt i omkring 80 kilometer, men feltet slap aldrig tøjlerne og tillod aldrig kvintetten at få mere end et halvt minuts forspring.

Derefter blev en ny gruppe på 14 ryttere rystet sammen, og da de toneangivende hold i feltet havde godkendt gruppen, røg den af sted.

- Det var en etape, som helt indlysende ville blive afgjort fra et udbrud, og derfor var der rigtig mange stærke ryttere lige uden for top ti, der gerne ville med, siger Ekstra Bladets Tour-kommentator, Michael Rasmussen.

- I den situation går der typisk meget lang tid, før den rigtige konstellation er formet. Den, som feltet er tilfreds med at lade slippe væk.

Ingen danskere sad med i gruppen, hvilket Rasmussen ikke er tilfreds med. Det havde været en helt perfekt etape for Jakob Fuglsang, mener han.

- Inden Touren havde jeg udpeget lørdagens etape til Fuglsang-etape.Han burde have kunnet sidde med i udbruddet, siger Rasmussen.

- Når han ikke var der på en etape som denne, så tvivler jeg stærkt på, at det kommer til at ske i denne udgave af Tour de France, siger Michael Rasmussen.

Etapevinder blev den hollandske Trek-Segafredo-rytter Bauke Mollema.

Rasmussens top

Bauke Mollema lavede en klassisk Bauke. Fra et udbrud på 14 mand, som først blev formet efter 80 kilometer, angreb den erfarne hollænder med næste 40 kilometer til målstregen. Molema vandt også en Tour-etape i 2017, San Sebastian i ’16 og Lombardiet Rundt i ’19 på lignende vis. Mollema har er særlig evne til at forestille sig, at målstregen faktisk ligger tættere på end den egentlig gør. Når først han er kørt alene, sidder hans modstandere og kigger på hinanden, mens han gør arbejdet færdigt.

Rasmussens flop

Endnu en etape, hvor vinderen skulle findes fra en selekteret gruppe af udbrydere - og desværre også endnu en dag uden dansk tilstedeværelse i udbruddet. Mulighederne for danske etapesejre i dette års Tour de France forsvinder snart hurtigere end rytterne kan vende siderne i løbsbiblen. Med tanke på, hvilke resultater de danske ryttere har leveret i løbet af året og med 10 mand i feltet, bør der efter min mening være minimum en dansker med, når et udbrud med 14 ryttere kører afsted på en etape som den i dag.