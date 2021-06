Rasmussen: Smid masser af tid, Fuglsang

LANDERNEAU (Ekstra Bladet): I silende regn ankom hold efter hold fredag formiddag til toppen af lørdagens finalestigning på den vel nærmest obligatoriske rekognoscering forud for åbningsetapen i årets Tour de France.

- Loco!, lød det fra en af rytterne til holdkammeraterne med henvisning til den farlige finale med mål på Côte de la Fosse aux Loups.

Tosset! En farlig finale med snævre stræder, som pludselig åbner sig i brede landeveje. Kringlet, stejl og fredag også sjaskvåd. Lørdag ser vejret mildere ud, så rytterne bliver næppe igen gennemblødt inden mål, men finalen vil stadig være en af den slags, der kan afslutte en Tour-drøm næsten før, den er begyndt.

- Denne finale er så farlig, at der efter min mening kun kan være to grunde til at køre den på fuldt blus, siger Ekstra Bladets Tour-kommentator Michael Rasmussen.

Stor risiko

- Enten er man kommet for at vinde Tour de France og kan ikke tåle at tabe tid. Eller også ved man, at man kan vinde etapen.

- Kan man ikke med hånden på hjertet svare bekræftende på en af de to ting, skal man holde igen og køre sikkert i mål, for der er alt for stor risiko for, at det kan gå alvorligt galt, siger Rasmussen og peger på nedkørslen til målbyen Landerneau som et seriøst faremoment.

Jakob Fuglsang på toppen af finalestigningen på lørdagens åbningsetape i årets Tour de France. Foto: Michael Rasmussen.

- Det kommer til at gå meget hurtigt nedad, og så venter der rundkørsler, to jernbaneoverskæringer, indsnævringer og trafikøer, før det går opad til mål, siger Rasmussen.

- Det er en meget farlig og intens finale, siger han.

Ikke favorit

Jakob Fuglsang og Astana var et af de hold, der fredag gjorde holdt på toppen. Fuglsang har for længst slået fast, at han i år ikke kører klassement, og da han objektivt set ikke er en af de største favoritter på åbningsetapen, bør han efter Rasmussens mening holde sig ude af positionskampen.

- Det er da heller ikke en tanke, der er helt fremmed for ham, siger Rasmussen, som på Côte de la Fosse aux Loups fik en kort snak med Fuglsang. De to er tidligere træningskammerater fra deres fælles tid i Italien.

- Efter min mening skal han bare køre den sikkert hjem på første etape og smide en masse tid i klassementet, så han senere i løbet kan jagte en etapesejr.

- Hvis han ligger godt til i klassementet, får han aldrig lov at slippe af sted, så det gælder bare om at smide tid på de her farlige etaper i den første uge, siger Michael Rasmussen.

Åbningsetapen skydes i gang lørdag kl. 12.30. Ifølge den sædvanligvis pålidelige norske vejrtjeneste yr.no vil der falde en smule regn frem mod etapeafslutningen, som ventes tidligst klokken 17.