Rasmussen: - Tag jer nu sammen

ALBERTVILLE (Ekstra Bladet): Der er tyndet ud på Jumbo-Visma under dette års Tour de France med superstjernen Primoz Roglic og klatrestærke Robert Gesink ude efter styrt.

Alligevel valgte teamledelsen ikke søndag at samle truppen om én kaptajn, den mest åbenlyse kaptajn, på Tourens hidtil hårdeste bjergetape.

- Tag jeg nu sammen, Jumbo-Visma. Det er simpelt hen for dumt ikke at satse det hele på Jonas Vingegaard, som måtte sidde alene i favoritfeltet, mens Sepp Kuss rodede rundt ude foran, siger Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

- Og Wout van Aert og Steven Kruijswijk blev hægtet af et felt på 40 mand anført af Mikkel Bjerg på UAE. Det er selvfølgelig skuffende.

Bjerg kørte en formidabel etape som trækdyr for sin holdkaptajn i den gule førertrøje, Tadej Pogacar. Kilometer efter kilometer i et terræn, der ikke på papiret passer den store rytter, sad han forrest i UAE-toget og kørte sig fuldstændigt ud i holdet tjeneste.

- Det er sindssygt imponerende, hvad han leverer. Han ophævede nærmest tyngdeloven. Det er historien om brumbassen, der flyver, selv om den ikke kan, siger Michael Rasmussen.

- Alt i alt var etapen en fantastisk afrunding på en fantastisk første uge i Tour de France.

Rasmussens top

Ben O’Connor. Når man vinder en etape som denne med over fem minutter, så bliver det ikke meget større. Og han ligger pludselig nummer to i den samlede stilling med over tre minutter ned til en håndfuld ryttere - heriblandt Jonas Vingegaard - som kun er adskilt af sekunder i kampen om den sidste podieplads.

Rasmussens flop

Jumbo-Visma som hold. Det er sgu ikke i orden, at holdet skider på Jonas Vingegaard ved at efterlade ham alene i favoritgruppen. Forude sad Sepp Kuss, som selvfølgelig aldrig skulle have veget fra Vingegaards side. Han blev kaldt tilbage for så at blive spyttet ud igen. Det var spild af god bjergrytter ikke at give ham en bunden opgave som Vingegaards hjælperytter.