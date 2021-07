Rasmussen: - Tiden er ved at løbe ud

NîMES (Ekstra Bladet): Vi fik en fantastisk etape onsdag, da feltet blev sendt to gange over Mont Ventoux, men prisen blev betalt torsdag, da der var for mange trætte ben i feltet til for alvor at gøre dagen interessant.

Det mener Michael Rasmussen, som så en langgaber af en etape med kun få højdepunkter - hvoraf sejren til tyske Nils Politt var det største.

- Det var en nem etape, og da først udbruddet kom af sted og hurtigt fik to minutters forspring, så var det sådan set overstået, siger Michael Rasmussen.

- Så sætter det førende hold i feltet sig frem og kontrollerer hele vejen til mål.

- I et terræn som det, etapen gik igennem, og med så mange hold repræsenteret i udbruddet, er der i feltet meget ringe interesse for at køre det ind, siger Rasmussen.

Rekord må vente

Hovedfeltet kom da også først i mål et kvarter efter Politt. Løbets største sprinter gennem alle tider, Mark Cavendish, vandt feltets ‘spurt’ til stregen. Han må vente yderligere mindst en dag på at tangere legenden Eddy Merckx’ rekord på 34 etapesejre i Tour de France.

Hans holdkammerat Julian Alaphilippe tilbragte dagen i udbrud, hvorfor Deceuninck-Quick-Step ikke lagde kræfter i at køre udbruddet ind.

- Det havde været godt at se en dansker i gruppen. Tiden er ved at rinde ud for dem, hvis de skal hive en etapesejr hjem. Der er altså snart kørt to tredjedele af løbet, siger Rasmussen.

Rasmussens top

På en i store træk uinteressant etape må det nødvendigvis være etapevinderen, der får tommel op. Nils Politt sikrede sit hårdt prøvede Bora Hansgrohe-hold en vigtig sejr. Noget at glæde sig over på det tyske storhold, som givetvis er præget af noget uro og uvished på grund af rygterne om Peter Sagans skifte til det franske World Tour-hold Total Energies - og som i øvrigt ikke stillede til start på dagens etape. På grund af knæproblemer.

Rasmussens flop

13 mand i udbrud og ingen danskere. Når et udbrud rummer ryttertyper spændende fra André Greipel til Julian Alaphilippe, så er der plads til alle. Det endte med at blive en brostensspecialist, Nils Politt, som vandt etapen, men det kunne lige så godt have være Magnus Cort, Kasper Asgreen, Michael Valgren, Søren Kragh Andersen eller Mads Pedersen.