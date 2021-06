Rasmussen: - Typisk første uge i Touren

PONTIVY (Ekstra Bladet): Mens emsige officials holdt fotografer og journalister på afstand var der efter tredje etape af årets Tour atter travlhed i den mobile røntgenklinik bag pressecentret og på teamhotellerne, hvor rytter efter rytter skulle lappes sammen.

Talrige styrt har plaget de første dage, og det er helt forudsigeligt, mener Ekstra Bladets cykelsportsekspert Michael Rasmussen.

- Det var endnu en vild og hektisk finale og en etape, der var karakteriseret ved rigtig mange styrt. Det har startet en evig debat om sikkerheden i cykelsporten, siger Michael Rasmussen.

- Faktum er nu engang bare, at det er rytterne, der forårsager styrt. Det er ikke ruterne eller vejene.

- Det her er typisk Tour de France i den første uge. Folk stresser, og der bliver konstant taget kalkulerede risici - som så miskalkuleres.

- Det blev en etape med mange store tabere og ganske få vindere. Værst gik det ud over Caleb Ewan, Jack Haig og Robert Gesink, som alle udgik.

Sidstnævntes kaptajn, storfavoritten Primoz Roglic, røg også i asfalten og mistede kostbar tid. Han fortsætter i løbet uden brækkede knogler og er stadig en bejler til den samlede Tour-sejr, vurderer Rasmussen.

Dagens top:

Alpecin-Fenix. Andendivisionsholdet viste endnu engang, at det har kvalitet til at køre på højeste niveau. Det er imponerende, at holdet kunne sidde i overtal i den meget tekniske finale, og smukt var det at se Mathieu van der Poel i den gule trøje tage en monsterføring på de sidste kilometer for at bringe sin holdkammerat Tim Merlier i stilling til sejr.

Dagens flop:

Jumbo-Visma. Mister en vigtig hjælperytter i Robert Gesink, mens kaptajnen og Jonas Vingegaard smider måske afgørende tid. Det vil kræve en ekstraordinært god enkeltstart onsdag for at vinde det tabte tilbage. Tabet af Gesink bliver sværere at overvinde. Hans arbejdskraft og erfaring vil helt sikkert blive savnet på holdet.