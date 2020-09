Rasmussen: - Uanstændigt

Jeg satte lidt ekstra gang i internettet forleden dag, da jeg kritiserede en reporter, der havde stillet Tourens førende rytter, Primoz Roglic, et spørgsmål, som mange journalister stiller til verdens bedste cykelryttere for selv at fremstå kritiske, skarpe og moralsk uangribelige - og måske endog for at vinde yderligere anerkendelse fra rygklapperne i pressecentret.

Spørgsmålet lyder: Kan vi stole på dig?

Det er et spørgsmål, som alene har to formål, nemlig at kaste dopingmistanke på en atlet og at afstive journalistens ego. Det er et spørgsmål, der kun kan gives ét muligt svar på, og derfor er det et dumt, uanstændigt spørgsmål.

Det synspunkt var der en del, der ikke brød sig om, og automatpiloten blev slået til: Michael Rasmussen skal fandeme ikke bryde sig om at kritisere journalister, som stiller kritiske spørgsmål til cykelryttere, som næsten helt sikkert med garanti vinder, fordi de er dopet.

Det står lysende klart, at mange af dem, der kaster sig ind i debatten, ikke har forstået dybden af spørgsmålet. Er du holdt op med at tæve din kone? Dette er et spørgsmål af samme kaliber. Det er umuligt at svare på uden at blive kompromitteret.

Michael Rasmussen er Ekstra Bladets faste cykelsportskommentator og er for sjette gang i Frankrig for at følge Tour de France. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Uanset, hvad sandheden måtte være, vil vi aldrig, aldrig høre nogen svare bekræftende på spørgsmålet: Kan vi stole på dig? Der vil aldrig være nogen, der pludselig blotter sig og bekræfter, at de festdoper sig lidt om lørdagen eller at de bare sådan generelt ikke er til at stole på.

Og hvorfor så stille spørgsmålet? Svaret gør ingen klogere, og frem for alt ændrer det heller ikke journalistens holdning til den, han spørger. Det svar, han efterspørger, ændrer absolut intet ved hans holdning, for den er for længst hugget i beton.

Spørgsmålet har til formål at bringe nogle fordomme og formodninger ud i et større forum. Hvis ikke folk i forvejen nærede dopingmistanke til manden i gult, så kommer de da til det, når de forstår, at medierne har hvæsset kløerne. Men er det rimeligt? Det mener jeg ikke.

Jeg har i otte år været kommentator på Ekstra Bladet. Jeg dækker for sjette gang Touren i Frankrig. Jeg anerkender om nogen journalistens ret til at stille kritiske spørgsmål og afdække, hvad andre helst vil holde skjult.

Jeg mener dog, at medierne bør rapportere objektivt og anstændigt og ikke bare kaste mistanke på en rytter, fordi han viser sig at være den hurtigste og stærkeste i feltet. Jeg aner ikke, om Primoz Roglic er dopet. Jeg har hverken belæg for at hævde, at han er ren eller det modsatte.

Har journalisterne noget konkret, nogle beviser eller indikationer, så gælder det bare om at lægge det frem og konfrontere den gule trøje på førstkommende pressemøde.

Men de bør holde sig for gode til at kaste dopingmistanke på en rytter, bare for at stive sig selv af.

