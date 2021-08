Rasmussen: Vendepunkt for Fuglsang

Jakob Fuglsang er tilsyneladende færdig på Astana, og han står nu ifølge sin agent over for et valg mellem to af feltets dårligste hold

For et år siden stod Jakob Fuglsang øverst på skamlen som vinder af monumentet Lombardiet Rundt og som Astana-holdets største navn. I dag kan han se tilbage på en yderst beskeden sæson og frem mod en tilværelse på et hold i den absolut tunge ende af feltet.

Det går hurtigt i professionel cykelsport, men jeg er alligevel overrasket over, at det er gået så tjept den forkerte vej for Jakob Fuglsang, at han nu står ved et vendepunkt, hvorfra det kun går ned ad karrierestigen.

Fuglsangs agent, Moreno Nicoletti, fortæller Ekstra Bladet, at Astana ikke er en mulighed for Fuglsang næste år, og at Israel Start-Up Nation og Qhubeka Nexthash lige nu er de eneste hold, der er interesserede i at skrive kontrakt med den 36-årige dansker, når hans kontrakt med Astana udløber til nytår.

Ikke de fedeste valgmuligheder, må man sige. Qhubeka har i årevis rodet rundt i bunden af World Touren og må konstant klynge sig til et spinkelt håb om overhovedet at have en fremtid på World Tour-niveau.

At Nicoletti overvejer holdet som en mulighed for Fuglsang må tages som tegn på, at teamejer Douglas Ryder på ny har har formået at stykke et budget sammen til den kommende sæson. Jeg tør hævde, at det ikke er et budget, der vil kunne sikre Fuglsang en løn, der er bare i nærheden af den, han oppebærer på Astana.

Anderledes luft i budgettet er der på Israel Start-Up Nation, hvor milliardæren Sylvan Adams samler på aldrende klassementryttere til stjernehyre. Han har Chris Froome, Dan Martin og Michael Woods på lønningslisten, og der er åbenbart også plads til Jakob Fuglsang i samlingen.

Klummen fortsætter under billedet ...

Jakob Fuglsang under OL i Tokyo, hvor han blev nummer 12 i landevejsløbet. Han drømmer om også at køre OL i Paris i 2024. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Men det er virkelig ikke de store perspektiver, der åbner sig for Fuglsang i det regi, efter min mening. Han kan selvfølgelig som Froome øse ud af sin erfaring til yngre ryttere, men det er dog begrænset, hvor megen erfaring der er brug for, hvis truppen i øvrigt består af typer som Guy Niv og Omer Goldstein.

Under Touren luftede teamchef Cédric Vasseur fra franske Cofidis interesse for Fuglsang og trak hurtigt følehornene til sig, da han ikke imponerede i løbet. Den afvisning var Fuglsang ikke sønderknust over, men jeg vil tro, at han i dag gerne ville have haft et tilbud fra Vasseur med i overvejelserne. Det havde været det bedste af dem.

Og hvad med Astana? Hvorfor er det kasakhiske mandskab pludselig ikke længere en mulighed for Fuglsang? Det er nærliggende at tro, at det er Astana, der har takket nej til en forlængelse, for hvorfor skulle Fuglsang som 36-årig efter en svag sæson søge ud på et marked, der vrimler med billigere ryttere med fremtiden foran sig?

På den anden side er Astana et hold, der synes at balancere på randen af opløsning. Uro, forvirring og usikkerhed hersker på holdet, som i denne sæson har gennemgået store omvæltninger. Teamchef Alexandr Vinokurov blev fyret og genansat, og den store satsning med et partnerskab med den canadiske navnesponsor Premier Tech er kollapset.

Nicolettis jagt på et nyt hold kan udmærket være en konsekvens af det. Hvis Fuglsang virkelig kun har Israel og Qhubeka at vælge imellem, er det en retrætepost, der venter ham, og så er drømmen om at slutte karrieren med OL i Paris i 2024 meget langt væk.