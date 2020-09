Rasmussens top og flop: Fuldstændigt vanvittigt

To supermagter i Tour de France er gået under i dette års Tour de France, som nu vindes af enmandshæren Tadej Pogacar. Det er, som om en meteor har ramt Touren, siger Michael Rasmussen

RONCHAMP (Ekstra Bladet): Team Ineos blev stødt fra Tour-tronen, da unge Egan Bernal ikke kunne stå for presset i årets Tour, og som en selvfølgelighed stod det hollandske slagskib Jumbo-Visma klar til at overtage magten i professionel cykelsport.

Det herredømme blev kortvarigt, da den slovenske torpedo Tadej Pogacar sænkede sin landsmand Primoz Roglic og hans håndgangne mænd i en eventyrlig, fuldstændig surrealistisk enmandspræstation - ikke bare på lørdagens enkeltstart, men i store træk hele løbet igennem.

Pogacar kørte over al forventning - måske sin egen undtaget - og vandt Tour de France. Sikrede sig den gule trøje og tog den hvide ungdomstrøje og den prikkede bjergtrøje med i købet. En nærmest overjordisk præstation i lyset af den dominans, som Jumbo-Visma har demonstreret løbet igennem.

57 sekunder var han bagud, Pogacar, inden enkeltstarten. En evighed, som Roglic uden større besvær burde have bevaret. Men den blot 21-årige rytter lod intet være uprøvet og kørte fænomenalt, sensationelt, ubegribeligt hurtigt.

- Det er som et meteornedslag her midt i Tour de France. At en 21-årig gut laver det her nummer, er helt surrealistisk, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets Tour-ekspert.

- Pogacar siger, at det her er hans drengedrøm, men han er jo stadig bare en dreng. Det er helt utroligt, hvad han har præsteret i denne Tour.

- Spændingsniveauet på enkeltstarten har været helt ufatteligt højt. Jeg troede virkelig, at gps-målingerne var forkerte, men Pogacar viste sig jo bare at være fra en anden planet i dag, siger Rasmussen.

Rasmussens top

Om to dage fylder Tadej Pogacar 22 år. Han er en af de yngste vindere af Tour de France nogensinde. Den yngste var Henri Cornet, der var 20 år, da han fik sejren tildelt i 1904. Foto: Stephane Mahe/Reuters

- Selvfølgelig er det Tadej Pogacar. Lige siden feltet ramte de høje bjerge i Pyrenæerne, har Pogacar været den eneste seriøse udfordrer til Roglic og Jumbo-Visma.

- Gang på gang har han vist ungdommelig kådhed, og hans sportsdirektør har haft problemer med at håndtere hans anarkistiske kørsel, men årsagen er jo bare, at den unge rytter har haft umanerligt gode ben Touren igennem.

- Hvad vi så lørdag, var intet mindre end verdensklasse. Han pulveriserede ganske enkelt al modstand.

Rasmussens flop

Dybt skuffet og givetvis chokeret måtte Primoz Roglic lørdag sande, at han tabte alt på gulvet på Tourens næstsidste etape. Foto: Christophe Petit Tesson / Pool / AFP / Ritzau Scanpix

- Under normale omstændigheder ville det være ‘dagens flop’ at droppe fra den samlede tredjeplads til en sjetteplads på Tourens afsluttende enkeltstart, som Miguel Angel Lopez gjorde det lørdag. Men i dag er det ikke nok.

- Dagens flop er uden tvivl Primoz Roglic og hele Jumbo-Visma-holdet. Mens Roglic kørte de sidste meter ind til stregen, stod skuffelsen malet i ansigterne på Wout van Aert og Tom Dumoulin, som ellers begge havde banet vejen for en total Jumbo-triumf ved at sætte de to hurtigste tider.

