Reagerer efter stor triumf: - Jeg havde en forfærdelig nat

Det var flot, rørende og fortjent.

Remco Evenepoel tog i den grad revanche på 14. etape af dette års Vuelta a España, efter at han på 13. etape smed alle chancer for en samlet sejr, da han tabte hele 27 minutter til Jonas Vingegaard, der vandt etapen.

Belgieren kunne derfor køre frit på lørdagens bjergetape, og han havde planlagt fra morgenstunden, at han ville prøve at vinde etapen på trods af en dårlig nattesvøn.

- Det var en hård dag i går (fredag, red.). Jeg havde en forfærdelig nat. Jeg havde mange negative tanker, men da jeg vågnede, sagde jeg til mig selv: 'Jeg går efter det.'

- Jeg havde forberedt mig på den her etape, så jeg kendte stigningerne rigtig godt. Jeg vidste, at den var hård, så det er rigtig dejligt at vinde min anden etapesejr, sagde den 23-årige superstjerne til Eurosport efter etapen.

Der var champagnesprøjt til den store guldmedalje på podiet. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Alliance med fransk stjerne

Evenepoel kom først afsted med en stor gruppe på over 20 mand, men forholdsvis tidligt kørte han og franskmanden Romain Bardet fra den store udbrydergruppe, og det var en god ting.

- Vi udbyggede vores forspring på nedkørslen, og vi arbejdede rigtig godt sammen.

- Vi blev enige om, at jeg arbejdede på stigningerne, mens han arbejdede på de flade stykker. Jeg var ikke sikker på, at han kunne sidde med mig, men han fulgte med i rigtig lang tid, siger lørdagens sejrsherre.

Søndagens etape byder på tre kategoriserede stigninger, der dog næppe kommer til at skabe forskelle i klassementet.