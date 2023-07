Reagerer på nyt tidstab

Jonas Vingegaard måtte endnu engang se Pogacar køre fra ham, og dermed blev forspringet til sloveneren igen mindre. Men danskeren er ikke videre bekymret over tidstabet

Krigen fortsætter, og Pogacar ligner en mand med overtaget.

Søndag kæmpede Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar nemlig endnu en gang om sekunder i toppen af klassementet, og det var sloveneren, der endnu engang stjal sekunder på danskeren.

På trods af tidstabet på otte sekunder var Jonas Vingegaard ret fattet med etapen og kan leve med tidstabet.

- Vi havde regnet med et udbrud på etapen i dag, så det var ikke så overraskende. At tabe otte sekunder til sidst - det håber man aldrig på. Jeg havde ikke min bedste dag i dag, og så bliver man straffet på sådan en stigning, men jeg kan leve med at tabe otte sekunder.

- De seneste etaper har passet Pogacar bedre, end de har passet mig, siger Vingegaard til TV 2 Sport.

Foto: BERNARD PAPON/Ritzau Scanpix

Vingegaards super-rival Tadej Pogacar var ikke overraskende godt tilfreds med de otte sekunder, som han fik stjålet på Puy de Dôme.

- Jeg er glad for etapen i dag. Det var roligt indtil sidste stigning. Jeg kunne mærke, at mine ben var gode. Jeg ventede til den sidste kilometer.



- Jeg havde en god dag.



- Da jeg startede mit angreb, kunne jeg se skyggen på ham. Jeg kunne se, at han spurtede, men jeg havde det godt. Jeg blev bare ved helt til toppen, sagde Pogacar efter etapen.

Det nye tidstab betyder, at den forsvarende danske Tour-vinder har et forspring på 17 sekunder ned til Tadej Pogacar på andenpladsen.

Mandag er der dømt hviledag i Touren, før de tirsdag skal ud og bestige en masse små bjerge.

Det bliver dog næppe et slag mellem Pogacar og Vingegaard igen, men mere en dag, hvor lykkeridderne skal forsøge sig.