Reagerer på sne-kaos: - Det var alt for koldt

Jonas Vingegaard og resten af feltet i O Gran Caminõ måtte stå af før tid i første etape af løbet på grund af et voldsomt snevejr

SARRIA (Ekstra Bladet): Jonas Vingegaards sæsondebut fik torsdag en abrupt afslutning.

På trods af at have forladt Jumbo-Visma-lejren af personlige årsager tidligere på ugen, stillede danskeren torsdag til start ved første etape af O Gran Camiño.

Jumbo-Visma-sportsdirektør Frans Maassen var enig i beslutningen om at afbryde løbet. Foto: Claus Bonnerup

Men med cirka 20 kilometer til mål besluttede løbsarrangørerne at afbryde løbet på grund af et voldsomt snevejr.

Ekstra Bladet talte med Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maassen, der gav en kort status, før det hollandske mandskab vendte retur mod hotellet.

Han er enig i arrangørernes beslutning om at afbryde løbet.

- Det var alt for koldt. Alle frøs derude. Det var den rigtige beslutning, siger Maassen til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, at alle mandskaber har den samme holdning til det her, lyder det fra sportsdirektøren, som regner med at det hele starter fra nul på anden etape fredag.

Maassen fortæller til det hollandske medie Wielerflits, at nogle ryttere ligefrem græd på grund af kulden.

- Snestormen overraskede os alle så meget, at alle var følelsesløse på cyklen. Ryttere græd på grund af kulden, siger han til mediet.

Jonas Vingegaard skyndte sig ud i bilen og ind i holdbussen for at gå i bad. Foto: Claus Bonnerup

Inden løbet blev stoppet, indtog Jonas Vingegaard en rolle som forhandler med løbskommissæren og var derfor med til at få løbet neutraliseret.

Kort tid efter kunne man på tv-billederne se, hvordan flere ryttere satte sig ind i holdbilerne, mens sneen fortsatte med at vælte ned.

I første omgang fortsatte de tre forreste ryttere dog med at køre.

Det var derfor først, da der kom en officiel melding om, at etapen var afbrudt, at fronttrioen stoppede med at træde i pedalerne.

Efter planen fortsætter O Gran Camiño fredag med 2. etape fra Tui til A Guarda. Det slutter søndag med en 18 kilometer lang enkeltstart.

Det har ikke være muligt at få en kommentar fra Jonas Vingegaard.