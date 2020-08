Reagerer på Tour-chok

To tidligere Tour de France-vindere er vraget fra Team Ineos Tour de France-startopstilling.

Det stod klart onsdag formiddag, da det britiske supermandskab offentliggjorde et hold uden Geraint Thomas og Chris Froome.

Alt skal handle om Egan Bernal i Touren, og derfor har man besluttet at fravælge de to briter, som ikke har vist sig særlig formstærke i denne måned.

I stedet for Froome og Thomas har Ineos hevet sidste års Giro-vinder Richard Carapaz ind, som nu skal agere andenviolin i det franske, mens Thomas får chancen som kaptajn i Giroen.

Omrokeringen hos Ineos er logisk, men alligevel også overraskende, mener Rasmussen:

- Jeg tror, Ineos er klar over, at hvis Bernal skal vinde på den måde, de plejer at køre, så skal han have ordentlig rygdækning, når de skal op imod folk som Roglic, Dumoulin og Kuss hos Jumbo-Visma.

- Lige nu er de bagefter på point. For Ineos er Touren det vigtigste, og hvis det går godt der, så er det tæt på ligegyldigt, om Carapaz skulle vinde Giroen senere.

- Selvfølgelig er det overraskende, at Thomas ikke er der. Men han virkede skarpere sidste år, end han har været i år, og det var jo ikke sådan, at han brændte gummi af dækkene i Dauphiné.

- De kører sjældent langsommere i Touren end i Dauphiné, så hvis Thomas skal med, så skal han være brugbar, og Ineos har bare så mange andre, der står og banker på. Det er bedre at stille til start med folk, der er helt klar.

Bernal bliver enerådende kaptajn i Touren. Foto: Ritzau Scanpix

Chris Froome bliver i stedet holdets kaptajn i Vueltaen, mens Thomas altså bliver frontfigur i Giroen og dermed stor konkurrent til Jakob Fuglsang på de italienske veje.

Michael Rasmussen mener, at Ineos nu for alvor har taget hul på en foryngelseskur.

- Thomas gjorde det loyalt sidste år, men han er ved at være derhenne, at hvis han skal nå at have noget i bogen selv, så skal han ikke køre Touren, for der er konkurrencen benhård.

- Han ville formentlig ikke en gang være anden eller tredjesidste mand, som det ser ud i øjeblikket. Så er det sjovere at køre efter egen chance i Giroen nu, hvor han er blevet overhalet indenom.

- Man kan sige, at fra at være det der britiske opbyggede storhold så har man da i hvert fald kigget verden rundt for at samle et slagkraftigt mandskab nu. Der er ikke meget tilbage af egen britisk avl (kun Luke Rowe har britisk nationalitet på mandskabet i år, red.), så generationsskiftet er da i hvert fald sat i gang, siger Michael Rasmussen.

Touren starter i år i Nice 29. august. Du kan naturligvis følge løbet tæt med Ekstra Bladet, der sender et talstærkt mandskab til Frankrig.

