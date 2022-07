ReCort: Første gang i Tourens historie

Magnus Cort er den første rytter nogensinde til at være over de første 11 kategoriserede stigninger i et Tour de France

Der var én, der var to ... der var hele 11 stigninger, som danske Magnus Cort (EF) kom først over under dette års Tour de France.

Det er ny rekord, og den 29-årige bornholmer slår dermed den gamle rekord noget så eftertrykkeligt.

Tilbage i 1958 vandt Federico Bahamontes de første syv bjergspurter, så da Magnus Cort vandt bjergspurten på dagens anden stigning, Côte de Remilly-Wirquin, var rekorden en realitet for danskeren.

I løbet af etapen udbyggede han desuden rekorden, så den nu lyder 'først over de første 11 bjergspurter i Tour de France.'

Det er en rekord, der næppe bliver slået lige foreløbig, og det var da også en rigtig glad far, som Ekstra Bladet fangede på telefonen, kort efter rekorden var en realitet.

- Det er en rekord jeg ikke vidste eksisterede, men det er da rigtig rigtig sjovt og enormt fedt, at Magnus har rekorden, siger Anders Cort, far til den nye rekordindehaver.

- Det er enormt fedt, og sjovt at have rekorder af forskellig art. Store som små. Og jeg er sikker på, at det er en rekord, som Magnus også godt kan lide at have.

- Rekorden er lidt en sjov biting, og det er noget, som jeg vil glæde mig over. Så må vi se, om der med tiden er en, der har mod på at nappe den fra ham.

Familien Cort på toppen af Kilimanjaro i oktober 2021. Foto: PRIVATFOTO

Anders Cort har dog øjnene på en anden rekord, som han håber Magnus kommer til at udbygge under årets Tour de France.

- Jeg er mere glad for den danske rekord på syv Grand Tour-etapesejre, som jeg håber han udbygger under årets Tour, siger Anders Cort.

Dagens bjergpoint bringer Magnus op på 11 i alt, og han er dermed sikker på at have trøjen frem til fredagens etape, hvor der er mål på toppen af La Super Planche des Belles Filles.

