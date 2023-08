Regeringen indleder jagt på cykel-VM: Afsætter 80 millioner

Regeringen vil have flere store cykelbegivenheder til Danmark, og det skal en ny, stor pose penge være med til at sørge for.

I sit forslag til den kommende finanslov har regeringen således afsat 80,5 millioner kroner i perioden 2025-2029 til at få VM i landevejscykling samt et årligt World Tour-løb til Danmark.

- Danmark er jo en cykelnation, og det er oplagt at forsøge at forlænge den store succes, vi havde med Tour-starten sidste år, og forsøge at tiltrække VM i landevejscykling.

- Sammen med erhvervsministeren (Morten Bødskov (S), red.) stiller jeg mig i spidsen for den indsats og sender en ansøgning afsted, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) til Ritzau.

Danmark var vært for VM i landevejscykling i 2011. Håbet er nu at blive det igen i 2029.

I Danmarks Cykle Union (DCU) kalder man regeringens millionbidrag for essentielt, hvis den drøm skal realiseres.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har arbejdet på at afdække muligheden for at trække VM til Danmark igen. At der nu er politisk opbakning til det er et stort skridt i den rigtige retning, så det er vi enormt glade for, siger DCU-formand Morten Anderson til Ritzau.

- Uden de her penge vil vi aldrig kunne komme i nærheden af at lave et bud. Det ville heller ikke være ansvarligt i forhold til at kaste sig ud i at skulle drive sådan et projekt.

Jakob Engel-Schmidt var sammen med økonomiminister Troels Lund Poulsen (V), DCU og Sport Event Danmark for nylig til stede ved cykel-VM i Glasgow for at blive klogere på, hvordan man afholder sådan en begivenhed.

Det er blandt andet på baggrund af det besøg, at man i regeringen nu har besluttet sig for at gå efter at få VM til Danmark igen, og Jakob Engel-Schmidt er optimistisk.

- Der er jo intet, der er sikkert endnu, og et succesfuldt bud kræver jo også, at der er byer i Danmark, der melder ind, og private sponsorer, der vil være med til at løfte økonomien i det. Det har jeg en god mavefornemmelse omkring. Det har vi prøvet før med succes, siger kulturministeren.

Sideløbende med drømmen om at blive VM-vært arbejdes der altså på at få et årligt World Tour-løb til Danmark fra 2025 og frem. Den indsats har pågået i et stykke tid.

- Vi er meget positive i forhold til de tilkendegivelser, der er kommet fra UCI (Den Internationale Cykelunion, red.), og vi er lige nu der, hvor vi måske kan begynde at kigge på, præcis hvornår på året, løbet skal ligge, som jo er afgørende for os og for Københavns Kommune, der er den anden store interessent i arbejdet med World Tour-løbet, siger Morten Anderson.

DCU-formanden fortæller, at langt størstedelen af de 80,5 millioner, regeringen nu kommer med, vil gå til arbejdet med at få VM til Danmark.

- World Tour-løbet er et mere langsigtet projekt, der økonomisk også kan være med til at bidrage til cykelsporten herhjemme, siger Morten Anderson.