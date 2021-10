Regn over Roubaix: - Det er livsfarligt

ROUBAIX (Ekstra Bladet): Fredag eftermiddag kom regnen over Nordfrankrig. Først stille og roligt, og siden i stride strømme.

Også over brostenene, der om nogen danner rammen om det ikoniske cykelløb Paris-Roubaix, der bliver afviklet i weekenden.

I herreløbets 258 km er der 30 sektioner med brosten - i alt 55 km - og det er ingen dans på roser i regnvejr.

Det forklarer den tidligere rytter Lars Bak, der selv har kørt løbet 13 gange og kender de fleste paveer - som brostensstykkerne bliver kaldt.

- Det, der gør det specielt, er, at der er dannet en top på midten af vejen. Den skrider nærmest ud i huller i renderne i kanten af vejen. Hvis det er regnvejr, kan man ikke se, hvor hullerne er, og så bliver det rigtig farligt.

- Når man kører cykelløb, bliver man tvunget til at køre over det hele på vejen, og du skal nogle gange ud i renderne. Ligger der store vandpytter, kan du ikke se hullerne, og du slår dig altså, hvis du ryger ned i dem.

- Det er ikke bare brosten som ved Amalienborg. Det er veje tilbage fra år 1800. Hvis man kører i Arenberg-skoven eller Carrefour de l'Arbre (den sidste hårde pavé, red.) i regn, så er det livsfarligt, siger Lars Bak.

Fredag middag var brostenene på Carrefour de l'Arbre fortsat tørre. Her er det AG2R-holdet med vinderen fra 2017, Greg Van Avermaet (næstbagerst), der gennemkører de 2,1 km brosten, der er rangeret med fem stjerner og dermed et af de vanskeligste stykker. Foto: Jonas Olufson

I 2011 blev han nummer fem i løbet, og han ved altså, hvad der skal til for at begå sig. Bak har aldrig kørt en udgave i regn, men han har trænet og testet på de samme brosten i regn og har et godt råd til de danske deltagere:

- På brostenene bliver man nødt til at køre alt, hvad man kan. Sidder man bare og hjuler, så skrider man ud. Man er nødt til at angribe brostenene, og man skal koncentrere sig. Ellers styrter man.

- Derfor skal man også lige have set dem inden.

- Den positionskamp for at komme først ind på paveerne - det er en massespurt hver gang, forklarer Lars Bak, der skal kommentere herrernes løb for TV 2.

Vejrudsigten for det nordligste Frankrig lover let regn under hele kvindernes løb lørdag, mens der bliver lovet kraftig regn natten til søndag og hele vejen frem til middag, mens den derefter bliver mindre kraftig og formentlig stopper ud på eftermiddagen.

Kvindernes løb starter lørdag kl. 13.35, mens herrerne sendes afsted søndag kl. 11.