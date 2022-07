Rekord-Cort gør det igen: Her er hans forklaring

MEGÈVE (Ekstra Bladet): Én, to, tre, fire, fem, seks, syv, OTTE!

Magnus Cort har skrevet dansk cykelhistorie på ny og udbyggede tirsdag sin i forvejen imponerende rekord, da han kørte først over stregen på 10. etape af årets Tour de France.

Med sejren er han nemlig oppe på hele otte etapesejre i Grand Tour-sammenhæng - seks i Vuelta a España og nu to i Tour de France.

Grand Tours er de tre store etapeløb, der ud over de to nævnte også indbefatter Giro d'Italia.

Efter sin sejr kom den 29-årige dansker selv med et bud på, hvorfor han er så god i de store etapeløb.

- Min krop reagerer rigtig godt på udmattelse. Når vi kommer et stykke ind i de store etapeløb, tror jeg, at jeg mister lidt mindre power end mange andre ryttere, siger han og fortsætter:

- Så hvis jeg bare holder farten, er jeg pludselig blandt de bedste.

Humøret er højt i 'Ekstra Tour'-studiet efter Corts spektakulære etapesejr. Jacob Piil, der selv er tidligere etapevinder, giver sit bud på, hvad sådan en sejr betyder for Magnus Cort. Lyt til 'Ekstra Tour' under hele touren, der, hvor du lytter til podcasts. Tidligere etapevinder: Det betyder sejren for Cort

Vi skal tilbage til 2016 for at finde første gang, Magnus Cort kørte først over stregen i en Grand Tour. Her var det 18. etape af Vuelta a España, som danskeren sprintede sig til.

Fem år senere tog han så rekorden og overgik Bjarne Riis, da han vandt 19. etape af Vuelta a España og tog sin syvende af slagsen.

Nu er tallet otte. For nu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Cort afslører: Troede ikke på det

Far-Cort: - Sjældent råbt så højt!

Magnus Cort vinder 10. etape af Tour de France

--------- SPLIT ELEMENT ---------