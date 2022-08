Remco smadrer favoritterne i stort bjergslag i Vueltaen

Australieren Jay Vine (Alpecin) kan fejre sin første professionelle sejr, og han kan gøre det i et af sportens største etapeløb.

Torsdag eftermiddag krydsede han overraskende målstregen som den første på 6. etape af Vuelta a España. Han sled sig først over målstregen efter at have kørt solo de sidste stejle kilometer mod mål.

I mål var han 15 sekunder foran den belgiske stjerne Remco Evenepoel (Quick-Step), mens spanieren Enric Mas (Movistar) var yderligere et sekund efter.

Med andenpladsen overtager Evenepoel førertrøjen fra Rudy Molard (FDJ) og har nu et forspring på 21 sekunder til Molard.

Den første halvdel af den 181 kilometer lange etape bød på en enkelt kategoriseret stigning, men også flere andre mindre stigninger til at tære på kræfterne.

Siden fulgte to stejle og hårde stigninger på etapens sidste cirka 43 kilometer.

Samtidig bød vejrforholdene på tåge og regn, mens feltet sneglede sig op ad de smalle bjergveje.

Længe lå ukraineren Mark Padun (EF) alene i front, men efter lang tids solokørsel blev han hentet med lidt under syv kilometer til mål, og Jay Vine var ny mand i front.

Der blev han indtil etapens afslutning, men på grund af den tætte tåge kunne han ikke se, om der skulle være en konkurrent i nærheden af ham.

I favoritgruppen stod Simon Yates (BikeExchange) for det første angreb, og dermed var et stort udskilningsløb i gang. Det blev blandt andet tydeligt, at Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ikke havde gode ben, dagen efter at han havde smidt førertrøjen.

I mål var en stor gruppe med Roglic og andre favoritter 1 minut og 37 sekunder efter etapevinderen. I den samlede stilling har Roglic 1 minut og 1 sekund op til Evenepoel. Roglic har vundet Vueltaen de seneste tre år.