Remco: - Stem på Brian Holm

Kongeetapen, enkeltstarten, og løbet samlet. Remco Evenepoel kom, så og sejrede i Danmark Rundt med en lethed, der forbløffede alle.

Sidste etape vandt han kun med et sølle sekund foran Søren Kragh Andersen og yderligere fem ned til Mads Pedersen, men samlet set var ingen i nærheden af ham.

Ikke siden Ivan Basso i 2005 har en rytter vundet Danmark Rundt så sikkert, som Remco gjorde det i år. Et minut og 42 sekunder var han foran Mads Pedersen, da regnskabet blev gjort op. En præstation, som alle populært sagt falder på røven over.

Stor ros til Danmark

Det syntes også publikum på Frederiksberg Allé at gøre sent lørdag eftermiddag. Den 21-årige belgier fejede benene væk under de mange fremmødte, da han med opbydelse af al sin charme holdt sejrstale og roste Danmark og danskerne og sine konkurrenter.

Evenepoel i sekunderne efter at have sejret på enkeltstarten med kun ét sekund over Søren Kragh Andersen. Foto: Jonathan Damslund.

- Det har været dejligt at køre et løb i et land med så mange dejlige mennesker. Stor tak for det. Hvis jeg får muligheden, vil jeg meget gerne komme tilbage, sagde Evenepoel til folkets øjensynligt udelte begejstring.

Stævnespeaker Dennis Ritter tog det som tegn på punktum fra den unge fyr, men grinende hævede han armen og bad atter om ordet.

- Men jeg kommer kun tilbage, hvis I stemmer på Brian Holm, sagde han med et grin, der smittede med lynets hast ud over forsamlingen.

Hans sportsdirektør Holm stiller i oktober op til kommunalvalget på Frederiksberg, som han har siddet i for Konservative siden 2013.

Tilbage efter styrt

Remco Evenepoel er med sejren i Danmark Rundt nået et stort skridt videre mod sit absolutte topniveau efter det grusomme styrt, han blev udsat for i Lombardiet Rundt sidste år. Han brækkede bækkent, da røg ned ad en skrænt, og der var momentant frygt for, at han skulle blive lam.

Mads Pedersen på Frederiksberg Allé i sekunder efter sin enkeltstart, som sikrede ham den samlede andenplads i løbet. Foto: Jonathan Damslund.

Det blev han åbenlyst ikke, og han glædede sig lørdag over at konstatere, at han allerede nu viser sig så stærk, at han kan besejre et felt med stærke navne som Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen.

- For bare få uger siden ville jeg ikke kunne have præsteret lige så godt i en kort enkeltstart som denne, men i det her løb har jeg vist, at jeg igen kan dyste med nogle af de bedste i verden, sagde Evenepoel.

Slid betaler sig

- Mit hårde arbejde og min tålmodighed er ved at give udbytte, hvilket er godt for min selvtillid. Den samlede sejr er min femte sejr i sæsonen, og det skal fejres sammen med mine holdkammerater, før jeg vender tilbage til arbejdet frem mod de næste løb.

Mads Pedersen rykkede med sin enkeltstart en plads op på podiet, idet han sluttede som nummer to samlet foran hollænderen Mike Teunissen fra Jumbo-Visma.

Den tidligere verdensmester havde naturligvis gerne vundet endnu en etape efter sin spurtsejr i Sønderborg onsdag, men han stillede sig tilfreds med sin præstation.

- En etapesejr mere havde da været fedt, men jeg skal ikke klage. Jeg er seks sekunder efter, og det er en del for en enkeltstart som den her, og jeg havde ikke mere at komme med, sagde Mads Pedersen ved sejrspodiet.

Årets finalepodie i Danmark Rundt. Remco Evenepoel (midt), Mads Pedersen (tv) og Mike Teunissen. Foto: Jonathan Damslund

Lynlås brast

- Det har været et halvsløjt år for mig, så at kunne køre cykelløb helt frem er dejligt og er et godt tegn i forhold til resten af sæsonen.

- Jeg er inde i en god rytme, så forhåbentlig kan jeg gøre god figur i de kommende løb, sagde Mads Pedersen, som i næste uge kører Tour of Norway og Benelux Tour senere på måneden.

Han skulle i øvrigt have kørt enkeltstarten i grønt, idet han førte - og vandt - pointkonkurrencen, men minutter før, han skulle ud på ruten, gik lynlåsen i hans grønne fantomdragt i stykker, hvorfor han nødtvungent måtte køre i en af sine almindelige dragter.