Ren galskab! Vinder verdens hurtigste massespurt

Det kunne umiddelbart ligne endnu en dag på kontoret for et professionelt cykelfelt, da etapeløbet Tour of Pologne nåede målstregen i Katowice søndag.

Et samlet felt stormede mod mål, og vinderen blev den sprinter, der havde fundet det rigtige gear, den rigtige timing og den perfekte position på det rigtige tidspunkt.

I dette tilfælde slovenske Luka Mezgec fra Michelton-Scott-holdet.

Og det gik stærkt, som det jo gør. Live-billederne viste, at det gik rigtigt stærkt.

Men at Mezgec nåede over 80 kilometer i timen, da han buldrede over målstregen, kom vist bag på selv ham.

Helt præcist blev han målt til 82 kilometer i timen, ja faktisk en sjat mere.

Der findes ikke officielle målinger for de præcise hastigheder på opløbsstrækningerne i World Touren, som Tour of Pologne er en del af, men Mezgec kunne selv fortælle efter sejren, at han af løbets arrangører havde fået at vide, at han havde den vanvittige tophastighed.

Det er ikke unormalt, at de hurtigste sprintere når over 70 kilometer i timen, når tingene spidser til på opløbsstrækningerne verden over. Således kunne cykelsitet Velon sidste efterår fortælle, at André Greipel kørte 76,8 kilometer i timen, da han slog Caleb Ewan på 6. etape af Tour Down Under for halvandet år siden.

'Et sandt lotteri at vinde her'

Katowice er dog berømt i feltet for sin exceptionelle finale, der, som du nok har regnet ud, foregår ned ad bakke...

Således tordnede Jonas van Genechten i 2014 over målstregen samme sted med 80 kilometer i timen, da han slog blandt andre Luka Mezgec. Marcel Kittel vandt etapen i 2010 med 78,3 kilometer i timen.

- Denne afslutning er virkelig speciel. Der er virkelig tale om en høj hastighed over den sidste kilometer, der er lige ud. Man har brug for lidt held, et højt gear og god timing, kom det fra Luka Mezgec efterfølgende.

- Hastighederne er over 80 kilometer i timen, jeg er tidligere blevet treer og firer her, men det er et sandt lotteri at vinde. Man har virkelig brug for held til at vinde her, sagde han.

Held...og en påhængsmotor, skulle man tro.

Mezgec medgav, at han aldrig før har kørt så hurtigt. Nej, det tror vi på.

- Det er i hvert fald det hurtigste, jeg har kørt i år, kom det tørt fra den 31-årige slovener.

Løbet har flere velkendte navne, der kan gøre sig i en massespurt: Fernando Gaviria, Mark Cavendish, John Degenkolb samt tyske Pascal Ackermann, der vandt pointkonkurrencen i Giro d'Italia. Han blev i øvrigt treer på etapen, mens Gaviria blev nummer to.

Første sejr i fem år på World Touren

Udover at afslutningen foregår ned ad bakke, er opløbsstrækningen et langt stykke de sidste 900 meter. Først på de sidste 100 meter stormede Mezgec frem efter at have ligget på hjul af Gaviria.

- Jeg holdt slet ikke øje med de store navne, fordi hver sprint er en ny kamp, et nyt lotteri. Jeg vidste, at jeg måtte komme bagfra, fordi man bruger langt flere kræfter på at ligge forrest på sådan en afslutning, end hvis man ligger bag en anden, sagde Mezgec efter sejren.

Det er hans første sejr på World Touren siden 2014, hvor han vandt i både Giro d'Italia, Volta a Catalunya og Tour of Beijing.

- Det føles virkelig godt. Jeg har arbejdet hårdt for at vinde igen på Would Touren. Jeg får ikke så mange chancer, fordi vi har så mange sprintere på holdet, sagde han med henvisning til situationen på Mitchelton-Scott-holdet, hvor folk som Matteo Trentin og Daryl Impey har stået foran ham i køen til afslutningerne på flade etaper.

- Men, ja jeg har været i Polen syv gange, mener jeg, og så mange gange er jeg blevet nummer to, tre og fire, så denne gang gik alting op i en højere enhed, sagde Mezgec.

- Jeg har vundet spurter ned ad bakke før, men aldrig på denne måde. Og aldrig med den hastighed. Aldrig!

