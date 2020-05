Retten frifinder seksdagesboss for anklage om vold

Chefen for det københavnske seksdagesløb, Michael Sandstød, er onsdag blevet frifundet for en anklage om vold mod damerytteren Michelle Lauge Quaade.

Sagen har været under behandling i mere end 15 måneder og drejer sig om en episode under seksdagesløbet i Ballerup Superarena den 1. februar 2019.

Her tog Sandstød under et skænderi fat i Quaades arm, og det fik hende til at melde ham for vold. Tirsdag blev sagen behandlet ved Retten i Glostrup, men man nåede ikke at afsige dom. Den er faldet onsdag eftermiddag.

I retten tirsdag fortalte Michael Sandstød, at sagen gav seksdagesløbets hovedsponsor, Bilka, kolde fødder i forhold til at forny sit sponsorat på 2,4 millioner kroner.

I efteråret 2019 meddelte Sandstød, at seksdagesløbet anno 2020 var aflyst på grund af 'personlige årsager'.

Se også: Anklaget for vold: - Hun råbte og skreg ad mig

Se også: Gav kvinde blå mærker: - Hun var uterlig