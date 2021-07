Revner af stolthed over Vingegaards Tour-succes

ALBERTVILLE (Ekstra Bladet): Snart ti måneder gamle Frida kan godt se, at ham der på tv-skærmen er hendes far, og hun elsker at høre hans stemme, når han giver interview til TV 2.

Jonas Vingegaard er langt hjemmefra, men hans datter og hans kæreste følger hver dag med hjemme i Glyngøre. Trine Marie Hansen fortæller med smil i stemmen om alt det fantastiske, der er ved at ske for den lille familie.

- Jeg er da ved at revne af stolthed, siger Trine Marie Hansen, da Vingegaard er kørt i mål som nummer otte og er avanceret en plads i den samlede stilling. Tour-debutanten ligger nu nummer fire i verdens største cykelløb.

- Skal jeg være helt ærlig, som kommer det ikke bag på mig. Jeg har fulgt hans udvikling virkelig tæt, og han har kørt fantastisk de seneste år.

I top fem

- Lige siden Danmark Rundt for et par år siden, da han blev nummer to samlet, har han været utroligt fokuseret. Og megaglad. Når Jonas trives og har gode mennesker omkring sig, så præsterer han virkelig godt, siger Trine Marie Hansen.

Lille Frida med mor og fra, Trine Marie Hansen og Jonas Vingegaard. Foto: Privatfoto.

Vingegaard sad hele dagen tæt på Tadej Pogacar i den gule trøje. Kun til allersidst, da den 22-årige slovener lukkede helt op og kørte alene af sted, måtte Vingegaard slippe. Han holdt sig dog tæt til sine nærmeste konkurrenter og kan holde hviledag som en af løbets favoritter.

- Det er bare en fornøjelse at se ham og følge ham. Han er i rigtig god form lige nu, og det er fedt, at han har fået den her chance, siger Trine Marie Hansen, som arbejder for cykelholdet Coloquick, hvor Vingegaard kørte, før han blev professionel.

Højere enhed

- Han har taget de naturlige skridt fremad uden at forcere noget. Han har gjort tingene i sit eget tempo, siger Trine Marie Hansen.

- Det hele går op i en højere enhed for ham lige nu. Han er bare glad. Og lykkelig. Jeg tror bare, at hans liv bare giver endnu større mening for ham nu.

- Især efter, at vores datter er kommet til verden, siger Trine Marie Hansen, som fredag rejser til Frankrig med Frida for at følge Vingegaard på tætteste hold.

Søndagens hårde Alpe-etape blev vundet af australieren Ben O’Connor, som rykker op på løbets andenplads efter fænomenet Tadej Pogacar. Nummer tre er colombianeren Rigoberto Uran, mens Vingegaard fra Thy altså er nummer fire i verdens største cykelløb.

