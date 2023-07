Revser dansk stjerne: - Det er for dumt

Det gik fuldstændig som forventet.

Et tv-udbrud var længe i front, men blev holdt i kort snor.

Over målstregen som første mand var - ja, gæt engang - verdens bedste sprinter Jasper Philipsen for fjerde gang i årets Tour de France.

Ekstra Bladets cykelekspert Michael 'Kyllingen' Rasmussen hylder da også den belgiske stjerne.

Dagens præstation

- Det er bare Philipsen igen, igen, igen og Alpecin. Han leverer bare varen, når han skal. Han er her for at køre spurter, og det skal jeg fandeme love for, at han gør, siger 'Kyllingen'.

Han er blevet kaldt Jasper Disaster i Netflix' dokumentar om Tour de France - bl.a. for at glemme sine ting. Når det gælder om at vinde Tour-etaper, er belgieren dog alt andet end en katastrofe.

Annonce:

- Det er der ikke meget disaster over. Det kører ret meget på skinner, må man sige. Der er ikke noget at komme efter. Når han bliver leveret, så kører de andre om andenpladsen.

Fire sejre på 11 etaper. Den 25-årige belgier er ustoppelig. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

Mattias Skjelmose delte rygter om, at Wout van Aert skulle tage hjem efter gårsdagens etape, da belgierens kone er højgravid. Van Aert afviste dog, at han skulle hjem, og Skjelmose har efterfølgende undskyldt.

- Skjelmose får det første gok. Han skal bare holde arme og ben inde i vognen. Det er dumt, at han kommer til at skulle bruge for meget energi på alt muligt, der ikke er cykelløbsrelevant. Det er en begynderfejl. Alt, hvad han tænker højt, bliver skrevet ned og foreholdt ham bagefter. Det har han lært i dag.

Danskeren får kritik for at videregive fejlagtige rygter. Foto: Tariq Mikkel Khan

Matis Louvel havde i udbruddet problemer med sine Shimano-gear, hvilket er dagens andet gok.

- Det skal bare fungere. Det er den evige risiko med elektroniske gear, at de sætter sig fast.

Annonce:

- Er det presserende i dag? Nej, det er et mere eller mindre ligegyldigt udbrud, men det bliver bare så dumt, for i et udbrud bliver det hele bare fanget på kamera, så får man endnu en gang bekræftet, at teknikken ikke rigtig virker. Cyklerne skal bare fungere, og jeg synes, at det sker for ofte, at den sætter sig.

Matis Louvel (i midten) havde på et tidspunkt i udbruddet mekaniske problemer. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

- Det tredje gok er Soudal Quick-Steps sprintertog, som igen er ikke-eksisterende. I dag kan de så fejre en top-16 med Fabio Jakobsen, hvis der er noget, der hedder det. Det er der sikkert efter i dag i Quick-Step-lejren.

- Det er jo slet ikke det hold værdigt. Det er jo ikke Arkéa Samsic. Quick-Step er verdens meste vindende cykelhold gennem tiderne. Der er nok nogle af dem, der har fået en badebillet hertil, fordi de er belgiere. Det er ikke meget, jeg har set til Dries Devenyns og Yves Lampaert, udover når de skulle gøre Fabio selskab.

Det har på ingen måder været Fabio Jakobsens Tour de France. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Kyllingen udpeger Tourens tops og flops på første hviledag i dette års Tour de France

Dagens dansker

- Det er Mads Pedersen, der bliver femmer. Det er en hurtig spurt, og det er hans bedste resultat indtil videre i den slags spurter. Det er nok også en reaktion på, at det var en hård dag i går, som satte sig i benene på hans direkte konkurrenter.

- Han tolererer en dag som i går bedre end de fleste sprintere, fordi han bare er stærkere og kommer sig langt hurtigere over det af en sprinter at være.

Lidl-Trek-danskeren kørte sig i top-fem. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

Det kan være farligt, men det gik, da en hjort passerede ruten i fuld fart ude på en mark med cirka 50 kilometer igen.

- Dagens detalje går til hjorten. Den havde timet det rigtigt, vil jeg sige.