Revser Jimmi Madsen: De er ikke sexobjekter

Danmarks Idrætsforbund taler med store bogstaver over for cykellegenden efter sag om sex-krænkelse

Jan Darfelt, der er specialkonsulent i Danmarks Idrætsforbund, kalder det kritisabelt, at den tidligere cykelrytter Jimmi Madsen har tilbudt sex til den dengang 22-årige norske cykelrytter Anita Stenberg.

- Vores klubber skal have en ordentlig omgangstone og behandle deres aktiver ordentligt.

- De er ikke sexobjekter, siger Jan Darfelt.

Dansk cykel-legende sendte sex-beskeder til ung cykelrytter

Som Ekstra Bladet har beskrevet, er Danmarks Idrætsforbund nu gået ind i sagen, efter Anita Stenberg og hendes danske træner har rettet henvendelse til det norske cykelforbund.

- Han lever ikke op til det ansvar og den respekt, man skal have over for et medlem - og så er det ovenikøbet en pige, der kommer alene fra Norge, og som måske ikke har en stor omgangskreds i Danmark.

- Hun er mere sårbar, og alligevel giver man sådan et tilbud. Det er kritisabelt, og det har vi meddelt klubben, siger han.

Decideret useriøst

Specialkonsulenten mener også, at Jimmi Madsens krænkelse er problematisk set ud fra et idrætsmæssigt synspunkt.

- Det er decideret useriøst at udsætte sine aktiver for sådan en henvendelse, når man skal præstere.

Jimmi Madsen har lagt sig fladt ned og undskyldt for sex-tilbuddet, men han afviser, at den bør få konsekvenser for hans plads i bestyrelsen i Dansk Bicycle Club.

Cykelklub efter sex-besked: Derfor er Jimmi fredet

Jan Darfelt oplyser, at Danmarks Idrætsforbund ikke kan sanktionere over for Jimmi Madsen eller Dansk Bicycle Club, da der ikke foreligger en straffesag.

- Det er en klubsag.

- Vi har erkendt, at vi ikke har hjemmel i vores vedtægter, og vi har kritiseret sagen, og vi har sagt, at det er op til klubben at se på den kultur, man har, siger Jan Darfelt.

Nultolerance

I det norske cykelforbund, NCF, understreger forbundets generalsekretær, Eystein Stokstad, at man ikke tolerer den slags seksuelle tilbud fra et bestyrelsesmedlem til et medlem.

- Vi har nultolerance for seksuelle krænkelser, og vi støtter vores udøver, siger han.

Formand i Dansk Cykel Union, Henrik Jess Jensen, fortæller, at unionen venter på, at Dansk Bicycle Clubs svarer Dansk Idrætsforbund i sagen, før de udtaler sig

- Vi afventer redegørelsen fra klubben. Det er i respekt for processen, siger han.