Revser Jonas' stjernehjælper: - Sætter holdet i en dårlig position

12. etape levede op til, hvad den havde lovet, og det blev til en voldsom kamp om at komme med i udbrud.

Danskerne ville gerne, men kunne ikke, og Mattias Skjelmoses manglede tilstedeværelse i fronten af løbet i den afgørende fase får et halvt gok af Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Skjelmose skulle have været sammen med Stuyven, da han kørte op til udbruddet med Alaphilippe. Enten har han brændt tændstikkerne af, eller også sidder han og sover. Han missede muligheden, og han må bare erkende, at det er sindssygt svært at ramme i udbruddet i Tour de France, siger Michael Rasmussen.

Dagens præstation

- Ion Izagirre (Cofidis) sad langt nede i gruppen, da de ramte den sidste stigning, og jeg havde afskrevet ham, men han angreb flot bagfra og kørte en fantastisk nedkørsel. Han er en virkelig dygtig nedkører, som baskerne typisk er, og det er ikke tilfældigt at han vinder i dag.

- Når vi når 12. etape af Touren, så er det ikke længere tilfældigheder, som gør, at man rammer udbruddet. Det er godt holdarbejde, og moralen må være enormt høj efter endnu en etapesejr. Cofidis-lejren kan være ovenud tilfredse.

Ion Izagirre leverde dagens præstation. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Sepp Kuss (Jumbo-Visma) får det ene gok. Han bliver fanget bagved tidligt på etapen, og det sætter holdet i en dårligere position. Nu gik det ikke sådan, at der blev behov for ham, men det var absolut ikke hans egen skyld.

- Hvis UAE havde trykket på speederen, så havde de manglet ham. Jonas Vingegaard havde i forvejen siddet alene med Wilco Keldermann, efter Wout van Aert og Tieesj Benoot havde forsøgt at ramme udbruddet, så det var potentielt farligt for Jumbo og Jonas. Jeg tror ikke han sad og sparede sig, og det har heller ikke været en gratis opkørsel på de sidste to stigninger.

Sepp Kuss blev sat, og var langt væk fra, at kunne hjælpe Vingegaard, hvis Pogacar havde trykket på speederen. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

- Torstein Træen (Uno-X) fortjener et gok, fordi han styrter for tredje gang i årets Tour. Hold nu fast i dit styr, og se hvor du kører henne. Der er lige kørt 50 mand forbi det punkt, og så kan du også som mand nummer 51 køre fint forbi det sted. Det var derimod godt reddet af den rytter, som var tæt på at blive sendt i asfalten af Træens cykel.

Torstein Træen med forbinding på sin højre albue, som han slog ved et tidligere styrt under årets Tour de France. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Ag2r-holdet får det sidste og absolut største gok. Jeg sad, og bladrede i resultater og holdkonkurrencer, men jeg kunne ikke gennemskue, hvad det voldsomme føringsarbejde i slutningen af dagens etape gik ud på. Det gav nul mening.

- Det er ikke gratis for store folk som Oliver Naesen at føre på en kategori-2 stigning. Det, man laver, skal give mening, og man skal ikke sidde foran bare for at gøre det. Det kan koste dem dyrt i Alperne.

Ag2r bruge unødige kræfter på 12. etape. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) kendte sin besøgelsestid. Pinot får lukket hullet op til dagens udbrud på ét minut. Det var virkelig godt set, og det er dagens detalje. Styuven og Alaphilippe forsøger at lukke det to minutter senere, og det koster dem en lang jagt, og Alaphilippe sætter den i bak-gear med det samme, som de rammer stigningerne.

Thibaut Pinot leverede dagens detalje. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Jeg synes Mads P. gør det rigtig godt, for han er på udebane i det her terræn, og han animerede løbet fra start ved at være første mand der angreb. Det var tydeligt, at Lidl-Trek havde en plan, og han opfyldte sin del af planen.

- Han var med i udbruddet, og det er klart, at hvis Skjelmose havde siddet deroppe, så havde det været en endnu vigtigere rolle. Han kan være tilfreds med sin indsats som den eneste dansker i dag.