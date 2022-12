Revser monument: - Jeg hader det virkelig

Mads Pedersen stiller også næste år til start i Milano-Sanremo, der dog absolut ikke er en favorit for den danske cykelstjerne. I et interview fortæller han, at han hader det italienske løb

Det vil være mildt at sige, at Mads Pedersen ikke bryder sig om Milano-Sanremo.

Den danske cykelstjerne er kendt for være en mand, der ikke er bleg for at sige sin mening, og en mening må man sige, at han har om det knapt 300 kilometer lange monument i Italien.

I et interview med mediet cyclinguptodate fortæller han nemlig, at også han næste år starter sin sæson med Milano-Sanremo, men at han ikke bryder sig om løbet.

- Jeg kører Milano-Sanremo igen i 2023, men jeg kan ikke lide løbet.

- Jeg hader det virkelig. Italienerne vil være sure på mig for at have sagt sådan, men det er et kedeligt løb. Vi laver ingenting i 5 timer og lige pludselig går alle amok i 1,5 time, lyder det fra Trek-Segafredo-rytteren.

Foto: Claus Bonnerup

Og det var ganske vist også sådan Pedersen og de andre kørere oplevede løbet i 2022-udgaven, der ikke bød på nogen særlige begivenheder under løbets første 250 kilometer.

Mads Pedersen, der ikke tidligere havde deltaget i det italienske endagsløb, kørte over målstregen i Sanremo som nummer seks.

Slovakiske Matej Mohoric vandt løbet.

