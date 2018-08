Richie Porte skifter fra BMC til Trek fra næste sæson

Den australske cykelstjerne Richie Porte skifter hold fra den kommende sæson.

Efter tre år hos BMC bliver Trek-holdet hans arbejdsgiver fra begyndelsen af 2019.

Porte har skrevet under på en toårig kontrakt, oplyser Trek i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for endelig at kunne bekræfte, at jeg skifter til Trek. Jeg har haft det godt hos BMC igennem tre år, men jeg føler mig parat til nye udfordringer, hvilket jeg er sikker på, at jeg får hos Trek, siger Porte i pressemeddelelsen.

Den 33-årige Porte har ofte været blandt favoritterne i grand tour-løb, men endnu er det ikke lykkedes for ham at slutte på podiet i et af sportens tre største etapeløb.

Hans bedste placering i Tour de France var femtepladsen i 2016. De seneste to år har han tilhørt løbets favoritfelt, men begge gange måtte han udgå efter styrt.

Denne sommer var forventningerne ganske høje, da han kom med en frisk samlet sejr fra Schweiz Rundt, men det endte altså i et nyt uheld.

- Tour de France vil stadig være et stort mål for mig, og jeg glæder mig til at komme med et superstærkt hold. Men jeg vil stadig også sigte efter etapeløb på en uge, lyder det fra Porte.

I Vuelta a Espana, der begynder på lørdag, er Porte blandt bookmakernes største favoritter til at vinde løbet sammenlagt. Det bliver hans sidste grand tour for BMC i hvert fald i denne omgang.

