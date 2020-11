Riis anede ingenting

For få dage siden øjnede Bjarne Riis ringe håb for fremtiden for World Tour-holdet NTT Pro Cycling, som han i denne sæson har været team-manager for, men hans chef, Douglas Ryder, pumper nu nyt liv i holdet, som han har drevet på professionelt niveau siden 2013.

Ifølge en pressemeddelelse fra holdet erklærede Ryder sig torsdag på en konference overbevist om, at han i løbet af få dage kan præsentere en løsning, der holder teamet kørende i 2021.

Det overrasker Bjarne Riis, som ikke har været orienteret om de seneste forhandlinger, som ifølge Ryder altså snart sikrer fremtiden for holdet, hvis hovedsponsor, den japanske it-gigant NTT, trækker sig fra nytår.

- Jeg har ikke været i kontakt med Doug i nogle dage, så jeg kender ikke så meget til det, men jeg har selvfølgelig vidst, at han har arbejdet på nogle ting, siger Bjarne Riis til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke meget andet end det, der er sendt ud, men jeg synes bare, at det er positivt, at der er sket noget, som kan sikre holdet i næste sæson. Det skal vi glæde os over.

Riis og Ryder på vej til pressemødet på D'Angleterre i januar. Foto: Finn Frandsen / Ritzau Scanpix.

- Jeg kan ikke sige så meget, for jeg har som sagt ikke talt med Doug Ryder i nogle dage, så jeg ved ikke, om har har noget nyt på plads. Men igen: Jeg synes, det er positivt, og det ville være kærkomment, hvis der var noget, der er faldet på plads, siger Riis.

- Kender du din egen rolle på holdet i fremtiden?

- Nej, det er slet ikke noget, vi har diskuteret. Det, det drejer som om nu, er at holdet overlever, og bagefter kigger vi så på mulighederne, siger Riis.

- Skal man lægge noget i, at det her foregår uden, at du er orienteret?

- Nej, det skal man ikke overhovedet. Nu skal vi lige se, hvad der er op og ned, og så tager vi det derfra, siger Bjarne Riis, som har kontrakt med Ryder året ud.

Med sine kompagnoner i Virtu Cycling Group, som indstillede aktiviteterne i marts, annoncerede Riis i januar intentionen om at købe en tredjedel af Ryder Cycling, men handlen blev aldrig ført ud i livet.

Bjarne Riis nævnes ikke i pressemeddelelsen fra NTT Pro Cycling. Holdets pressechef, Jean Smyth, meddeler med beklagelse, at Douglas Ryder ikke har mulighed for at deltage i et interview.

Riis’ chef giver ikke op: Vi fortsætter

Riis lever i håbet: Her er redningsplanken

Brøndby skal snart trykke nye penge

Ekspertens råd: To etaper du skal satse ALT på