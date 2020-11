Riis’ chef giver ikke op: Vi fortsætter

Når UCI i dag offentliggør listen over professionelle hold, der har dokumenteret, at de er i stand til økonomisk og organisatorisk at køre videre i 2021, vil det sydafrikanske hold NTT Pro Cycling ikke være til at få øje på.

Holdet, som ejes af sydafrikaneren Douglas Ryder, vil imidlertid med nogle få dages forsinkelse kunne levere den nødvendige dokumentation og køre videre i næste sæson.

Det erklærede Ryder ifølge en pressemeddelelse fra holdet torsdag på en digital konference i organisationen ‘Laureus Sport for Good Foundation'.

- Jeg vil tro, at vi i løbet af de næste par dage skulle være i stand til at sige, at vi har en plan, der fører os videre i 2021, sagde Ryder ifølge pressemeddelelsen.

I januar annoncerede Lars Seier Christensen (th), at han sammen med Bjarne Riis og Jan Bech Andersen ville købe en tredjedel af Douglas Ryders' (tv) cykelhold. Den plan blev aldrig ført ud i livet. Foto: Finn Frandsen / Ritzau Scanpix.

- Det har været et godt år for holdet rent sportsligt, men desværre har det ikke været så godt set fra et sponsorsynspunkt i forhold til fremtiden, men vi er ved at samle puslespillet, sagde Ryder, som ikke med et ord nævnte sin team-manager Bjarne Riis, som med sine kompagnoner Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen aldrig førte en plan om at købe en del af holdet ud i livet.

- Siden vi annoncerede, at vi havde brug for en ny partner (da sponsoren NTT trak sig i oktober, red.), har responsen fra hele verden været utrolig, sagde Ryder.

- Der er folk fra Amerika og Australien og alt ind imellem, som elsker dette hold, og som ønsker at blive involveret. Den økonomiske virkelighed er hård, og nogle virksomheder lider virkelig, mens andre ikke gør.

- Men vi er meget tæt på at være på landevejen næste år, sagde Ryder.

Bjarne Riis erklærede i Ekstra Bladet i mandags, at det ikke ser godt ud i forhold til 2021, og at han anser det for urealistisk, at en stor sponsor nu dukker op og sikrer holdets fortsatte eksistens.

Ekstra Bladet har forgæves søgt at træffe Riis og Ryder for en kommentar.

