Riis' cykelhold har ikke tænkt sig at droppe kommende løb

Cykelholdet NTT, hvor Bjarne Riis er sportslig ansvarlig, har modsat flere andre cykelhold ikke tænkt sig at droppe cykelløb af frygt for coronavirus.

I et opslag på Twitter skriver NTT, at holdet 'stadig har i sinde at fuldføre de kommende løb'.

- Vi er i løbende kontakt med løbsarrangørerne og relevante myndigheder og tager imod råd og vejledning fra dem, skriver holdet.

NTT oplyser samtidig, at holdets næste løb er Paris-Nice, der efter planen starter søndag. Kigger man på kalenderen, venter der imidlertid et World Tour-løb allerede på lørdag, hvor Strade Bianche efter planen køres.

Ifølge procyclingstats.com er det dog korrekt, at Strade Bianche ikke er en del af holdets program.

Både Ineos, Mitchelton-Scott og Astana har meddelt, at de ikke vil deltage i cykelløb i den kommende tid på grund af spredningen af coronavirus.

Desuden har 14 læger fra 11 professionelle cykelhold skrevet et brev til løbsarrangørerne ASO og RCS Sport samt Det Internationale Cykelforbund (UCI) for at få dem til at aflyse de italienske cykelløb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo.

Arrangørerne skrev onsdag på sin hjemmeside, at det i de kommende dag vil blive meldt ud, hvad der skal ske med løbene.

Lars Michaelsen og Lars Bak er sportsdirektører på NTT, der desuden har danskerne Michael Valgren, Andreas Stokbro og Michael Carbel blandt sine ryttere.