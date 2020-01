Riis: - Det er mit livs mørke side

Bjarne Riis' comeback som teammanager på cykelsportens øverste hylde har på ny sikret fortidens løsslupne dopingpraksis i det professionelle felt opmærksomhed, og det falder tilfældigvis sammen med, at endnu en bog om det udbredte bedrag i 1990'erne er udgivet.

Det drejer sig om belgieren Rudy Pevenages selvbiografi, 'Der Rudy'. Han var sportsdirektør på Team Telekom, da holdet var feltets mægtigste hold og to år i træk vandt Tour de France med først Bjarne Riis og siden Jan Ullrich.

Især Ullrich var Pevenage knyttet til, og det var et partnerskab, der opnåede succes ved hjælp af doping skjult i dobbeltvæggede coladåser, blodposer skjult i mælkekartoner og mellemmænd, der på mountainbike fragtede blodposer mellem hotellerne i de store etapeløb.

En, der ikke har tænkt sig at læse bogen, er Bjarne Riis. Det fastslog han torsdag over for journalister i Australien under Tour Down Under.

- Jeg vil ikke konfronteres med den del af min fortid. Det er den mørke side af mit liv, og det gør ondt, sagde Riis til gruppen af journalister fra blandt andet Velonews og Cyclingnews.

- Vi vil aldrig nå dertil igen. Jeg behøver ikke at læse alt det, der udgives om den periode, for at blive mindet om det, for jeg har været der, og jeg må bevæge mig videre i mit liv.

- Min fortid har skadet mig så meget, og jeg må beskytte mig selv og min familie, sagde Riis.

- Jeg har forandret mig. Det ved jeg, selv om jeg også ved, at nogle mennesker vil sige, at jeg aldrig vil forandre mig.

