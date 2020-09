Riis: - Det var en lortedag

LAVAUR (Ekstra Bladet): Europamester Giacomo Nizzolo ankom sammenbidt efter den vindblæste 7. etape af årets Tour til NTT-bussen uden andet end et nik til teamboss Bjarne Riis.

Kort efter kom Max Walscheid og Ryan Gibbons. Og så Domenico Pozzovivo. Ind i bussen. Ingen sniksnak med nogen. Bare ind til en kølig velkomst i den airconditionerede luksusbus.

De fire ryttere sad og sov bag i feltet, da Peter Sagan og hans Bora-gutter satte tempo og splittede det hele tidligt på etapen.

Riis’ klassementsrytter, Pozzovivo, kom altså ikke med, da toget kørte, og det reddede ikke dagen for Riis, at Edvald Boasson Hagen ude foran prægede finalen og kørte en superspurt og sikrede sig en andenplads på etapen efter ustoppelige Wout van Aert.

- Jeg synes, det har været en lortedag. Vi har fire mand, der sidder og hænger nede bagved. Pozzovivo skal sidde med foran, selvfølgelig, sagde Riis efter etapen til Ekstra Bladet.

Riis i samtale med den tidligere flerfoldige verdensmester i enkeltstart Michael Rogers. I baggrunden Edvald Boasson Hagen, som blev nummer to på 7. etape. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Men han døjer med smerter i ryggen og var ikke på toppen i dag, og det må vi bare leve med, sagde Riis, som også noterede sig, at Nizzolo har smerter i det ene baglår.

- Jeg var helt med på, at der kunne blive angrebet tidligt, og det burde teamet også være. Men det var kun de fire, vi havde med forrest, der var klar.

- Det var ikke godt at se fire mand sidde der bagude, men vi smiler da også, for vi fik en andenplads efter flot kørsel af Gogl og Edvald, ikke?

Boasson Hagen var tydeligvis godt tilfreds med sin veltilrettelagte spurt, hvor holdkammeraten Michael Gogl kørte et fremragende ‘leadout’. Kun på de sidste meter skød belgieren Wout van Aert (Jumbo) forbi.

- Det styrker da moralen lidt på holdet, at vi er så tæt på og kører så godt i finalen på den her etape, men vi ærgrer os også over, at Gogl og Edvald ikke kunne tage sejren, når de var så tæt på, sagde Bjarne Riis.

- Vi kunne godt have brugt en sejr. Jeg synes ikke lige, at vi har været særligt heldige indtil nu i Touren, sagde Riis, som lørdag måtte konstatere, at i forvejen skrøbelige Pozzovivo styrtede på den sæbeglatte etape og slog sig slemt.

Pozzovivo er nu samlet nummer 45 i den samlede stilling - over 17 minutter efter Adam Yates i den gule trøje.

