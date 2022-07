Riis: - Det var sgu et mesterstykke

Den tidligere Tour de France-vinder Bjarne Riis er imponeret over, hvordan landsmanden Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) onsdag kaprede den gule førertrøje i Tour de France.

Efter en kavalkade af angreb gennem hele 11. etape fra Vingegaard og holdkammeraten Primoz Roglic var førende Tadej Pogacar (UAE) til sidst så mør, at Vingegaard kunne stikke af med fem kilometer til mål. Danskeren vandt etapen og tog over tre minutter på Pogacar.

- Det var sgu et mesterstykke, han lavede, siger Bjarne Riis til TV 2 Sport.

- Der er ikke så meget at sige til det. Det, Vingegaard gjorde i dag (onsdag, red.), var så sublimt og smukt. Det var helt vildt. Vingegaard er bare den stærkeste rytter i Touren lige nu.

Tour-vinderen fra 1996 påpeger desuden, at Pogacar lavede flere fejl undervejs på 11. etape.

Riis mener, at Pogacar skulle have ladet Vingegaards holdkammerat Primoz Roglic stikke af i stedet for danskeren, mens Pogacar samtidig skulle have ventet på sine holdkammerater, der kunne have hjulpet ham ud af den angrebsivrige Jumbo-Visma-sandwich.

Ingen dansker har vundet Tour de France siden Bjarne Riis i 1996.

