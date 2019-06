Riis-direktør vil stadig køre Tour i Danmark

De omkring 240 kilometer fra Team Waoo’s hovedkvarter i Vejle til Rådhuspladsen i København er absolut overskuelige, men det lille cykelholds afstand til Tour de France, som om to år skydes i gang i hovedstaden, synes i øjeblikket at være uoverkommelig.

Ikke desto mindre lever drømmen om Touren i bedste velgående i teamledelsen, som stadig tror på, at holdet tager første skridt i næste sæson ved at rykke op i de professionelles rækker.

- Det er helt sikkert, at vi kører videre med et herrehold, og vi har absolut også ambitioner om, at holdet kører på et højere niveau end i år, siger holdets direktør, Anders Gram Simonsen.

- Vi knokler døgnet rundt på at få opgraderet herreholdet til 2020. Det kræver sponsorer, og det kræver mange penge.

- Vi er nødt til at finde sponsorer, der ser muligheder i at bruge et cykelhold som en aktiveringsplatform for deres virksomhed - og som for pokker da også synes, at det kunne være interessant at bringe endnu et dansk cykelhold i spil til 2021, når Tour de France kommer til Danmark, siger Anders Gram Simonsen.

Hold på prokontinentalniveau har lov til at køre alle de største løb i verden, men i modsætning til World Tour-hold har de kun adgang, hvis de bliver inviteret. Fra næste år gælder, at de to bedste prokontinentalhold på verdensranglisten ved årets udgang er sikret en billet til Tour de France og en stribe andre storløb.

Senest 1. oktober skal Virtu Cycling Group indsende ansøgning om at rykke op på prokontinentalniveau, og inden da skal hele organisationen og finansieringen være på plads.

- Man skal være meget, meget langt i sin proces omkring 1. august for at kunne nå det. Det er der ingen tvivl om, siger Anders Gram Simonsen.

- Selv med den deadline in mente synes jeg, at udsigterne er meget gode, siger han.

Så slemt er Froome kommet til skade

Flyvende Fuglsang tættere på førertrøjen

Se også: Bjarne Riis' projekt styrtbløder: Millionerne fosser ud