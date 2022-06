Riis forbigået: - Forstår godt, han er skuffet

Brian Holm forstår godt Bjarne Riis' ærgrelse over ikke at være blevet inviteret til at tage del i den danske Tour-fest

Det er svært at sige Tour de France og Danmark uden også at sige Bjarne Riis.

Han er den eneste dansker, der kan kalde sig for vinder af verdens største cykelløb, men det har alligevel ikke kastet en invitation til nogle arrangementer under Touren i Danmark af sig fra den officielle arrangør, Grand Départ Copenhagen Denmark.

Til TV 2 fortæller hovedpersonen selv, at han er ærgerlig over det, og nu reagerer hans tidligere holdkammerat Brian Holm på forbigåelsen.

- Det kan jeg godt forstå, han er, men sådan er det, og det kan man ikke rigtig lave om på. Jeg kan sagtens forstå, han er skuffet, men mit indtryk er, at der er mange gamle cykelryttere, der har kørt Tour de France, der føler sig lidt overset, siger han til Ekstra Bladet.

Bjarne Riis ærgrer sig over den manglende invitation. Foto: Ernst van Norde

- Det er op til ASO (arrangørerne bag Tour de France, red.) og arrangørerne her i Danmark at vurdere og beslutte, hvem der skal inviteres, men man kan jo ikke lade være med at spekulere i, om det er på grund af doping.

Bjarne Riis kunne tilbage i 1996 lade sig hylde som vinder af Tour de France, inden han i 2007 indrømmede, at han var dopet.

Brian Holm var selv med under Touren for 26 år siden, og kørte dengang på hold med Bjarne Riis på Team Telekom. Han husker godt, hvordan triumfen dengang fyldte alt hjemme i Danmark.

- Sidst, der var et Tour de France-arrangement i København, var i 1996, og der var Bjarne midtpunkt. Og man kunne vel godt have forestillet sig, at man i aften havde inviteret ham og de andre danske ryttere fra dengang op på scenen i Tivoli, hvis det ikke var, fordi der blev taget noget medicin dengang.

Foto: Claus Bonnerup/POLFOTO

- Sådan er der utrolig mange, der ikke er velkomne længere, og sådan er det også i mange andre lande. Det er sådan, det er, og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, siger Holm, der nu er sportsdirektør på Quick-Step.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Grand Départ Copenhagen Denmark, der giver det samme skriftligt svar, som de har sendt til TV 2:

- Personer, der deltager i de officielle arrangementer i forbindelse med Tour de France, er valgt, fordi de er officielle repræsentanter for danske myndigheder, herunder de 13 kommuner, som Tour de France kommer igennem i Danmark. En lang række personer - herunder borgmestre, medlemmer af regeringen og kongehuset med flere - kommer således til at deltage i forskellige officielle arrangementer i forbindelse med Tour de France.

Allerede tirsdag - tre dage før første etape - var store dele af vejene i Københavns centrum spærret af.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt konkret til, hvorfor Bjarne Riis ikke er blevet inviteret, og om ASO har været inde over den beslutning. Men det ønsker de ikke at svare på.

Der er dog heller ingen andre tidligere danske cykelkoryfæer, der har fået nogen invitation til det, der formentlig ender ud i en stor Tour-fest i Danmark i disse dage.

Onsdag aften finder den officielle holdpræsentation i Tivoli sted, inden det fredag går løs med 1. etape i Københavns gader.

I årets felt kan vi finde den dansker, der skal gøre Bjarne Riis kunsten efter - få her eksperternes bud på Danmarks næste Tour-vinder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Tourspillets ekspert: Her er holdet til 1. etape

Kom helt tæt på Mads Pedersen

Stor Tour-bekymring: - Det er noget rod

Seier om fravalg af Riis: - De skulle skamme sig

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.