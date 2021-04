Riis forklarer exit: - De havde haft det for godt

Bjarne Riis stopper hos NTT

Tilbage i november blev det officielt, at Bjarne Riis efter mindre et år som teammanager stoppede hos World Tour-holdet NTT Pro Cycling.

Siden har Bjarne Riis ikke udtalt sig, men nu åbner han lidt op om sit exit i podcasten Kinghooper.

- NTT-projektet var egentlig godt nok, men det ville bare tage tid. Folk havde haft det for godt, og der var ikke blevet stillet krav til folk, siger Riis i podcasten.

Det blev til under et år for Riis, og han forsøgte sig med en kulturændring.

- Folk skal vænne sig til, at lige pludselig så forventer jeg ting, og jeg forventer at folk er mere professionelle end de har været. Og nogle metoder i forhold til at arbejde som team, og hvis man ikke har været vant til det, så tager det tid. Desværre havde vi ikke mulighed for det, for rent økonomisk var der ikke de sponsorer, der skulle til, siger Riis.

Bjarne Riis var medejer af Virtu Cycling og indgik en aftale med Douglas Ryder fra NTT, men samarbejdet varede under et år. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Blot et par uger efter Riis' exit fra NTT lykkedes det holdet at overleve, og i 2021 går holdet under navnet Qhubeka Assos.

At holdet nu kører videre uden Riis kommenterer han ikke i podcasten, hvor han til gengæld taler om stor respekt for Douglas Ryder og de søde mennesker, der har bygget holdet op.

Riis taler i podcasten heller ikke om de skrinlagte planer om at købe holdet sammen med erhvervsmændene Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen.

Bjarne Riis under Tour de France 2020. Foto: Tariq Mikkel Khan

I sommer var Bjarne Riis ellers særdeles glad for NTT og var med til første Tour de France siden 2014.

- Jeg er spændt på at være tilbage i Tour'en igen. Det er et pænt stykke tid siden sidst - også for lang tid siden, vil jeg sige, sagde Riis dengang og så frem til et løb med danske Michael Valgren, norske Edvald Boasson Hagen, italienske Domenico Pozzovivo og tjekkiske Roman Kreuziger som stjernerne.

Tour de France blev dog ikke den store succes, og bortset for seks vintersejre inden coronanedlukningen i marts, så blev det blot til en etapesejr i Giro d'Italia til Ben O'Connor og en EM-titel til Giacomo Nizzolo inden Riis' exit.

Hvad fremtiden bringer, vil Bjarne Riis endnu ikke fortælle.

