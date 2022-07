Riis forstår ikke Vingegaard: - Kan jeg ikke bruge til noget

Tirsdag sørgede Wout van Aert for en flot etapesejr til det stjernebesatte Jumbo-Visma-mandskab, men på den lange bane kan det have betydning for et grimt nederlag.

Belgieren var stærkest af alle, da han med godt ni kilometer gik solo, stak af og vandt. Selvom Jonas Vingegaard i første omgang gik med på hjul sammen med Ineos-rytteren Simon Yates, kunne de ikke følge med van Aert. Efter etapen stod danskeren med en blandet følelse, men slog fast, at de otte sekunder, hans holdkammerat vandt med, ikke ville rokke ved det endelige regnskab.

Vås, hvis man spørger Danmarks eneste Tour de France-vinder.

- Det kan jeg ikke bruge til noget. Hvert sekund tæller i det her Tour de France, og hvis det viser sig, at de er stort set lige så stærke som Pogacar (Tadej, red.) over bjergene, så sidder de på den sidste enkeltstart og tænker: 'Åh, jeg gad godt at have haft ti sekunder mere', siger Bjarne Riis til TV 2 Sport.

Ret skal være ret.

Da Wout van Aert fik slået hullet, kunne Vingegaard ikke følge med, for han fortæller selv, at han gerne ville have været med og på den måde kunne han have taget dyrebare klassementssekunder på det slovenske fænomen Pogacar, der har vundet det franske løb de seneste to år.

Han kunne nemlig slet ikke følge med.

- Jeg er både ærgerlig og glad. Jeg ville gerne have været med. Så kunne det være, at jeg havde fået otte sekunder på de andre. Det er lidt ærgerligt, men så vinder vi i dag, og det er jeg sindssygt glad for. Otte sekunder er nok ikke det, der afgør det i sidste ende, sagde Vingegaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Vingegaard lykønskede sin holdkammerat, men bag det gemte der sig også en lille ærgrelse. Foto: Guillaume Horcajuelo/Reuters

Fra begyndelsen havde Jumbo-Visma planlagt at tage alle de andre på sengen og lancere et vildt holdangreb i slutningen af etapen. En plan, de altså delvis havde succes med.

Ifølge Vingegaard var det planen, at både han og Jumbo-Vismas anden klassementsrytter, Primoz Roglic, skulle med i det storslåede angreb. Men her var det tydeligvis thyboen, der var stærkest af de to, for Roglic kom heller ikke med, da van Aert stak afsted.

Jonas Vingegaard er nummer seks i det samlede klassement. 40 sekunder efter Wout van Aert i den gule førertrøje og ét sekund foran Primoz Roglic.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Den varme Tour-kartoffel: Sandheden om Riis