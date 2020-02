Riis fortryder grov kommentar

Den kolde luft, der i mere end et årti har adskilt Bjarne Riis og Tour-direktør Christian Prudhomme, er ved at blive varmet op

Bemærkningen faldt langt inde i pressemødet den dag i maj 2007, da Bjarne Riis valgte at gøre op med fortiden og indrømme, at han havde brugt doping i sin aktive karriere - også, da han vandt Tour de France 1996.

Det var bemærkningen om hans gule trøje. ‘Den ligger i en papkasse ude i garagen. De kan bare komme og hente den,’ sagde Riis, som efter tre kvarters beskydning fra journalister på pressemødet tydeligvis var ved at være mentalt træt.

Bemærkningen skabte opstandelse i Tour-arrangør ASO’s hovedkvarter i Paris, hvor Tour-direktør Christian Prudhomme opfattede den som et angreb på selve Tour de France - en tilsmudsning af det måske mest kraftfulde symbol i sportens verden.

Ikke mindst efter overtagelsen af NTT Pro Cycling har Riis fundet tiden moden til at normalisere sit forhold til Tour-arrangør ASO. Foto: Ernst van Norde.

I dag forklarer Riis, at han ikke mente, hvad han sagde, men der skulle gå næsten 13 år, før han beklagede sin udtalelse over for Prudhomme. Det skete før præsentationen af de danske Tour-etaper tirsdag.

- Jeg ved, at jeg for år tilbage har sagt nogle ting, som jeg har fortrudt, forklarer Bjarne Riis til TV 2 Sport.

- Jeg vil også gerne give udtryk for, at Tour de France betyder rigtig meget for mig. Det har været en kæmpe del af mit liv, og min trøje ligger ikke bare i en papkasse.

- Selvfølgelig gør den ikke det. Jeg respekterer den meget højt, fordi den har haft utrolig stor betydning for mit liv, siger Bjarne Riis til TV 2 Sport.

Tour-direktør Christian Prudhomme afslørede tirsdag ved præsentationen af de danske etaper i Tour 2021, at han havde modtaget en undskyldning fra Bjarne Riis. I baggrunden ses overborgmester i København, Frank Jensen. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix.

Ekstra Bladet erfarer, at det ene og alene var den udtalelse, der udelukkede Riis fra enhver omtale i det danske bud på Le Grand Départ 2021. Han blev holdt ud i strakt arm af den danske Tour-komité, og Danmarks eneste Tour de France-vinder har ikke sat blot det mindste aftryk på det danske bud.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bjarne Riis. Kilder fortæller, at han især efter Virtu Cyclings overtagelse af en del af World Tour-holdet NTT Pro Cycling i begyndelsen af januar fra flere sider er blevet opfordret til at forsone sig med Prudhomme.

Riis redegør ikke over for TV 2 for, hvor hans gule trøje fra 1996 befinder sig i dag.

