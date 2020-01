Riis henter gammel kending: Tredobbelt verdensmester på plads

DÉNIA (Ekstra Bladet): Endnu en gammel Riis-kending er ankommet til NTT Pro Cyclings træningslejr i Dénia nær Valencia.

Det er australieren Michael Rogers, som tre gange i sin cykelkarriere blev verdensmester i enkeltstart, og som siden hjalp Riis og Virtu Cycling Group med at udvikle den virtuelle træningsplatform Virtu Go.

Rogers får ansvar for holdets materiel med særlig fokus på de specielle cykler, der bruges til individuelle tidskørsler og holdtidskørsler.

- Han skal være med til at udvikle materiellet og optimere det i forhold til hver enkelt rytter, siger Bjarne Riis til Ekstra Bladet.

- Han skal stå for træningen, når det gælder tidskørsler, og sætte holdet op til den perfekte performance.

- Vi skal optimere, hvor det er muligt, og det her er et sted, hvor Michael virkelig kan bidrage, siger Riis.

Michael Rogers er også ankommet til Spanien. Foto: Ernst van Norde

Sluttede hos Riis

Rogers afsluttede sin karriere på Team Tinkoff i 2016, da han fik problemer med hjertet og ikke længere kunne tåle det voldsomt hårde fysiske pres som eliteatlet.

Han kom til holdet, da det var ejet af Bjarne Riis, og opnåede et så godt forhold til danskeren, at han blev udnævnt som den første direktør for Riis-Seier Project, som var Virtu Cycling Groups oprindelige navn, da virksomheden blev grundlagt i 2016.

Siden blev han direktør for og medejer af datterselskabet Virtu Go, hvor han udnyttede sin træningsekspertise i udviklingen af den avancerede software, som træningsplatformen hvilede på.

Rogers er den foreløbigt sidste i en række af tidligere Riis-medarbejdere, som Riis nu atter har samlet om sig. I weekenden blev sportsdirektør Daniel Foder præsenteret, og før ham fik rytteren Michael Carbel status som NTT-ansat.

Også lægen Piet de Moor, mekanikerne Alejandro Torralbo og Peter Nielsen og soigneuren Lynda Cossard er hentet til holdet på Riis’ foranledning endnu før, han tiltrådte som teammanager for en uge siden.

