Riis: - Hold kæft, hvor er han bare god

I sin tid som holdejer vandt Bjarne Riis cykelmonumentet Liège-Bastogne-Liège to gange med først Tyler Hamilton og siden Andy Schleck. Søndag strøg endnu en af Riis’ drenge over stregen i den belgiske forårsklassiker.

Det er godt nok ti år siden, at Jakob Fuglsang kørte for Riis, men endnu i dag er båndet mellem de to stærkt. Derfor gik et sus gennem kroppen på Riis, da den danske Astana-kaptajn søndag vandt sin karrieres største sejr.

- Jeg er stor fan af Jakob, og det har jeg altid været. Vi taler jævnligt sammen, og vi har også sms’et sammen i ugen op til løbet, så jeg er sgu bare stolt og glad, sagde Bjarne Riis, da Ekstra Bladet søndag aften fangede ham på mobilen.

- Da han kørte over stregen, skrev jeg til ham: ’Jakob, der er ikke meget at sige. Det er bare fantastisk’. Og der er sgu ikke meget at sige, for jeg er bare stolt. Det er megastort, hvad han har præsteret.

- Jeg har aldrig tvivlet på ham. Han har udviklet sig stille og roligt. Nogle vil hævde, at han ikke har udnyttet det potentiale, han har, men det gør han så nu. Bedre sent eller aldrig, sagde Riis og tøvede et par sekunder.

- Hold kæft, hvor er han bare god. Han er bare så ekstremt god, sagde Riis så.

Foto. Benoit Doppagne/Ritzau Scanpix

Som kommentator på TV 2 har Riis i de seneste par år flere gange kritiseret Astana skarpt for ikke at udnytte det åbenlyse potentiale, der har været i holdet. Han har klandret holdet for at optræde uprofessionelt ved ikke at tildele rytterne klare opgaver under for eksempel Tour de France.

Nu noterer han sig med tilfredshed, at Astana har fået greb om tingene og kører langt mere disciplineret end tidligere.

- Jeg tænker da på, om de har hørt noget af det, jeg har sagt. De skulle gøre ting anderledes med det potentiale, der var på holdet, i forhold til det, de fik ud af det, sagde Riis søndag.

- I Liège-Bastogne-Liège sad der seks Astana-ryttere og kørte Jakob frem til den sidste stigning. Det er flot. Det er blevet et stærkt hold, og i toppen sidder Jakob og er en rytter, der tror på det. En selvsikker rytter.

- Han er en rytter, der nu gør alle de rigtige ting. Han træner på de rigtige tidspunkter og restituerer på de rigtige tidspunkter.

- Det er dejligt at se, at det hele lykkes. Han har virkelig kæmpet for det, sagde Riis.

- Hans opblomstring kommer sent i karrieren. Er der noget, han efter din mening skulle have gjort anderledes?

- Man kan altid pege på noget. Det vil alle kunne gøre med enhver rytter. Spørger man mig, skulle Jakob være blevet på mit hold, for jeg er sikker på, at han så ville have vundet mange flere sejre. Men det kan man jo ikke bruge til noget. Det er bare ønsketænkning, sagde Riis.

- Jakob skal bare nyde sin sejr nu og føle sig tilfreds over, at han har vundet en så kæmpe sejr. Efter min mening må hans næste mål være Tour de France. Hvis han kan møde op til Tour de France i den form, han har nu, så kan der ske store ting.

- Selv i et dårligt år kører Jakob i top ti i Tour de France, så tænk, hvad det kan blive til, hvis han kommer i sit livs form. Har han et godt år, så kan alt ske. Så kører han med om sejren. Så kører ham med om podiepladserne.

- Men vi skal også lige få ro på. Nu forventer vi alle mirakler igen. Vi jubler, og vi håber sgu da på, at han kan vinde det skide cykelløb, men det er der jo også andre, der kan, sagde Riis.

