Riis i åbenhjertigt interview: - Smid mig i spjældet, hvis jeg fejler igen

Bjarne Riis’ comeback som teammanager på højeste niveau i cykelsporten har især i udlandet ført til udtalt skepsis og kritik af, at han på trods af sin dopingfortid kan arbejde i cykelsporten.

Det beror naturligvis på en frygt for, at den rutinerede teammanager vil udnytte sin erfaring med forbudte stoffer og metoder i en tid, hvor kampen mod doping aldrig har været mere intens.

Frygten er imidlertid ubegrundet, forsikrer Riis i et interview med en gruppe journalister ved Tour Down Under i Australien. Ekstra Bladet har fået en udskrift af det timelange interview, hvor blandt andre Stephen Farrand fra Cyclingnews og Andrew Hood fra Velonews sad med ved bordet.

- Kan jeg undslippe min fortid? Nej! Har jeg lært af fortiden? Absolut! Cykelsporten har ikke brug for alt det der lort fra fortiden, for cykling klarer sig fremragende uden det, siger Riis.

- Jeg ville ikke bruge ét sekund på sporten, hvis jeg fornemmede, at vi gjorde noget forkert, siger Riis i interviewet, som fandt sted torsdag i denne uge.

- Det ville jeg aldrig nogensinde gøre. Hvis der sker noget (hvis en dopingsag opstår, red.), så ved jeg, hvor det rammer: Mig!

- Jeg ved, at jeg vil gøre det rigtige. Jeg vil aldrig nogensinde begå de fejl igen. Det ved jeg. Og hvis jeg fejler, så smid mig i spjældet. Lov mig det, siger Riis.

Bjarne Riis har i sine første dage som teammanager på NTT Pro Cycling måttet relatere sig til mange bekymringer og udbredt skepsis om hans comeback på cykelsportens højeste niveau. Foto: Ernst van Norde.

Riis anerkender, at doping ikke er udryddet i cykelsporten, men han minder om det store arbejde, der er lagt i antidopingarbejdet i de senere år. Han minder også om, at det var ham, der i 2007 indførte forløberen til det biologiske pas på sit hold for egen regning.

700.000 euro - cirka fem millioner kroner - hævder han at have brugt på at stable intern dopingkontrol på benene på sit hold, som dengang hed Team CSC. Snart overtog den internationale cykleunion UCI idéen og videreførte den som ABP - ‘athlete biological passport’.

- Meget er blevet gjort, og derfor er vi, hvor vi er i dag. Der er stadig dopingsager, men doping er ikke et enormt problem nu, siger Riis.

- For det er ikke den verden, vi ønsker at leve i. Jeg ville ikke ønske at leve i den verden længere. Den verden skadede mig så meget i livet og skabte så mange problemer for mig.

Bjarne Riis underholder sig før en træning på holdets nyligt overståede træningslejr i Spanien med den norske stjernerytter Edvald Boasson Hagen. Foto: Ernst van Norde.

- Hvis man virkelig kender mig, så ved man, at jeg har været meget igennem. Jeg har begået fejl, jeg har indrømmet det, og jeg har sagt undskyld. Og jeg siger gerne undskyld igen, hvis det er nødvendigt, siger Riis.

Den danske teammanager forstår udmærket, at der er nogle, der nærer mistanke og er skeptiske. Det skyldes cykelsportens historie, men hvis folk virkelig kendte ham, ville de ikke tvivle på, at han kun vil cykelsporten det bedste, siger han.

- Jeg har set kritikken. Gør det ondt? Selvfølgelig, for jeg er kun et menneske, siger Riis.

- Jeg ville ønske, jeg kunne invitere mine kritikere på en kop kaffe eller et glas vin, så de kunne forstå, hvad jeg gør, og hvem jeg er.

- Om de kan stole på mig, må være op til dem. Har de besluttet sig for, hvad jeg er for en, så kan jeg nok ikke lave om på det, men lad os tale sammen, og så skal jeg fortælle om mit liv, siger Riis og lader forstå, at alt i hans liv ville blive vendt på hovedet, hvis en dopingskandale rammer hans nye hold.

- Det ville ødelægge cykelsporten, det ville ødelægge mig og min familie. Det (doping, red.) er ikke en verden, jeg vil være en del af.

- Jeg har set den pris, man kommer til at betale, siger Riis.

