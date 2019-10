Riis lukker sit hold: Bekymring for fremtiden

Midt i euforien over Mads Pedersens VM-triumf breder der sig i dansk cykelsport frygt for, at den karrierestige, som verdensmesteren er kravlet op ad, ikke længere kan bære de talenter, der følger efter ham.

Problemet er penge. Manglen på penge. I 2020 er der kun sponsorkroner nok i markedet til at drive to danske hold i cykelsportens 3. division - kaldet kontinentalhold.

Dette lavpunkt nås, fordi Bjarne Riis og hans kompagnoner i Virtu Cycling Group ventes at rykke ind i 2020-sæsonen som ejere af et professionelt cykelhold, hvorfor de opgiver den videre drift af deres kontinentalhold, Team Waoo. Virtu-direktør Anders Gram Simonsen bekræfter lukningen over for Ekstra Bladet.

Det er på kontinentalniveau, at talenter bliver foldet ud og gjort klar til at tage skridtet op i de professionelles rækker. Da Mads Pedersen kørte på kontinentalniveau i 2014, var der fem danske kontinentalhold, og tallet har været helt oppe på syv.

Verdensmester Mads Pedersen kørte i 2014 på det danske kontinentalhold Cult Energy som et led i sin udvikling til en verdensklasserytter på cykelsportens højeste niveau. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Med kun to hold er der risiko for, at talent bliver tabt på gulvet, når de unge ryttere, der myldrer op fra juniorholdene, ikke kan finde plads på et kontinentalhold.

- Jeg deler bekymringen over, at der nu er så få hold på kontinentalniveau i Danmark. To hold er klart under det niveau, vi kunne ønske os, siger elitechef Morten Bennekou fra Danmarks Cykle Union, DCU.

- To hold er for lidt til at skabe den talentudvikling, vi er vant til. Det er bekymrende, siger Bennekou, som anser fire hold for at være optimalt i forhold til den talentmasse, der er i Danmark.

- Det, som rytterne i høj grad kommer til at mangle, hvis de ikke kan finde plads på et kontinentalhold, er det internationale løbsprogram, som virkelig udvikler dem, siger Bennekou.

Med Team Waoos lukning er der kun nordjyske ColoQuick og BHS Almeborg-Bornholm tilbage på den danske kontinentalscene næste år. De holder ud i kraft af vedholdende sponsorer, og det er dem, der er for få af.

Det er dyrt at drive et cykelhold, og pengene kan kun hentes ét sted: I erhvervslivets marketingbudgetter.

- Sponsorer skal betale gildet, og det er godt nok svært at finde pengene, siger Brian Nygaard Vinjebo, som før 2018-sæsonen opgav at drive sit succesrige kontinentalhold, Giant-Castelli, videre, da han ikke kunne få lukket et hul i budgettet på tre millioner kroner.

- De sponsorer, der stadig er i sporten i dag, er entusiaster, der ikke kun kigger på bundlinjen, men som også er drevet af passion for sporten.

En af kontinentalholdet Giant-Castellis store resultater var Casper Pedersens samlede tredjeplads i Postnord Danmark Rundt i 2017. Løbet blev vundet af Mads Pedersen, mens Michael Valgren blev nummer to. foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix.

- Vi kørte store løb ude i Europa, men det er bare ikke interessant for hjemlige sponsorer. De får ikke noget ud af det, siger Brian Nygaard Vinjebo og peger på endnu to grunde til, at sponsorerne ikke står i kø:

- Der er stadig en angst for at blive forbundet med en dopingskandale. Mange virksomheder er bange for at brænde nallerne, og jo større virksomhed, desto stærkere er frygten.

- Og så spiller det ind, at markedet for sponsorater generelt har ændret sig. Det er blevet meget billigere at købe en arena eller en liga. Man får meget mere for pengene i dag, end man gjorde for bare få år siden, vurderer Brian Nygaard Vinjebo.

- Hvad kan det her komme til at betyde for talentudviklingen?

- De rigtigt store talenter skal nok klare sig og komme videre. Det er måske tre-fire ryttere om året. For dem er der nok ikke noget problem, men det er der for nummer fem, seks, syv og otte.

- Jeg kan være nervøs for, at de ikke kommer videre, siger Brian Nygaard Vinjebo.

Ni af de unge talenter på Giant-Castelli i 2017 er i dag professionelle. Det gælder blandt andre Mikkel Bjerg, Mathias Norsgaard, Casper Pedersen og Rasmus Byriel Iversen.

Prisen for at drive et kontinentalhold afhænger af ambitionsniveauet, så det er svært at generalisere og sætte præcist tal på.

De bud, Ekstra Bladet har indhentet, spænder fra en million og helt op til 15 millioner kroner årligt. Typisk koster det dog mellem to og fem millioner kroner årligt at drive et dansk kontinentalhold, lyder meldingen.

Tilbyder hjælp

Morten Bennekou har været U23-landstræner, sportsdirektør og coach på World Tour-holdet Team Sunweb og er nu elitechef i Danmarks Cykle Union. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Manglen på sponsorer er en situation, som Danmarks Cykle Union ser med alvor på, men unionen kan ikke gøre meget andet end blot at vente på bedre tider, erkender elitechef Morten Bennekou.

DCU overvejer dog at tilbyde eksisterende og fremtidige hold hjælp, når det gælder forståelse for, hvad man skal kunne tilbyde en sponsor, og hvad det er, der gør cykelsporten interessant for en sponsor.

- Vi kan ikke finansiere holdene, selvfølgelig, men vi kan måske hjælpe dem med at gøre det kommercielt interessant for erhvervslivet at sponsorere et cykelhold, siger Morten Bennekou.

- De, der har den sportslige indsigt og evne til at drive et hold, har ikke nødvendigvis indsigt i, hvordan man finder pengene til det.

Følsomt system

Mads Pedersen under træning før linjeløbet ved VM i Yorkshire, hvor han blev kåret som verdensmester. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Verdensmester Mads Pedersen er en af de danske ryttere, der trin for trin har bevæget sig gennem et system af tæt forbundne, men dog selvstændige aktører i cykelsporten.

Han begyndte i cykelklubben Holbæk Cykle Ring, rykkede videre til Team Roskilde Junior, kontinentalholdet Cult Energy, prokontinentalholdet Cult/Stölting og til sidst til World Tour-holdet Trek-Segafredo.

- Han har på hvert trin lagt et lag på, og det styrker en rytter. Talentudviklingen er afhængig af, at rytterne har mulighed for at tage små skridt i stedet for store spring, siger Christian Andersen, som er sportsdirektør på ColoQuick og fra nytår på det norske pro-hold Uno-X.

- Uden alle de trin ville vi ikke have den talentmasse i dansk cykling, som vi har i dag, så det er bekymrende, at antallet af kontinentalhold er så lavt nu, siger Andersen.

Ingen garantier

Løbsdirektør Jesper Worre udtager kun hold til Postnord Danmark Rundt, som er kvalificerede, og han vil derfor ikke på forhånd give løfte om en billet til løbet. Foto: Philip Davali.

Altafgørende for et dansk kontinentalhold er det, at holdet kommer med i etapeløbet Danmark Rundt, som sikrer sponsorerne maksimal eksponering på hjemmemarkedet.

En garanti for deltagelse i løbet kunne givetvis højne interessen for at sponsorere et cykelhold, men det er en garanti, som løbsdirektør Jesper Worre ikke udsteder.

- Kontinentalholdene er meget vigtige for talentudviklingen, fordi rytterne dér kommer til at køre på et højt niveau internationalt, siger Worre.

- Jeg synes, det er brandærgerligt, at vi er nede på to hold, men vi giver ingen løfter på forhånd om deltagelse i Postnord Danmark Rundt.

- Holdene skal have kvaliteten til at deltage i løbet. Det er rytterstaben, der afgør, om holdet får plads i løbet, siger Jesper Worre.

De tre divisioner World Tour - cykelsportens fornemste række. Hold på dette niveau har ret og pligt til at køre alle de største løb i verden, herunder Tour de France. Holdene kaldes World Teams. Pro Series - cykelsportens 2. division. Pro Teams (hidtil benævnt prokontinentalhold) har adgang til at køre de største cykelløb i verden via kvalifikation og invitation. Continental circuits - 3. division. Kontinentalhold har ikke adgang til de største løb. Rytterne regnes for at være amatører, men de lever som professionelle. Mange kører uden løn. Der er fem løbsserier på dette niveau: Europe Tour, Asia Tour, America Tour, Oceania Tour og Africa Tour.

